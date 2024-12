Accident de moto à Saint-Isidore : la vitesse en cause dans le décès d'Alex Bélanger

Le coroner Me Donald Nicole a publié, ce jeudi 12 décembre, son rapport sur le décès d’Alex Bélanger, un motard de 28 ans, survenu le 22 juillet dernier à Saint-Isidore.

La tragédie s’est produite sur la Route Coulombe lorsque la motocyclette de M. Bélanger est entrée en collision avec un tracteur agricole en manœuvre.

Selon l’enquête, M. Bélanger circulait à moto en direction sud sur la Route Coulombe (Route 275) lorsqu’un tracteur agricole, remorquant une citerne à lisier, a amorcé un virage à gauche pour accéder à un champ. Malgré une tentative d’évitement sur l’accotement droit, la moto a percuté l’avant du tracteur, causant des blessures graves et fatales au jeune motard.

Les secours, alertés rapidement, ont constaté que M. Bélanger ne présentait plus de signes vitaux. Son décès a été déclaré à 15 h 44 par un médecin de l’Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d’urgence.

Les causes et conditions de l’accident

L’analyse des policiers et du coroner révèle plusieurs facteurs :

- M. Bélanger circulait à grande vitesse, comme en témoignent les marques de freinage sur une distance de 60 mètres et les observations de témoins indiquant des dépassements illégaux avant la collision.

- Le conducteur du tracteur, qui avait activé son clignotant, n’a aperçu la moto qu’au dernier moment, à environ 100 mètres.

- La topographie de la route, bien que dégagée sur 350 mètres, limitait partiellement la visibilité.

Le rapport précise que la route était en bon état, sèche et bien éclairée, excluant tout problème d’infrastructure ou de signalisation. Par ailleurs, l’équipement de M. Bélanger, y compris ses pneus et freins, était en bon état, et aucune substance toxique ou alcool n’a été détectée dans son organisme.

Le coroner conclut que M. Bélanger est décédé d’un polytraumatisme sévère causé par la collision. Il qualifie le décès d’accidentel, soulignant que la vitesse excessive du motard et les conditions de visibilité ont contribué à l’événement.