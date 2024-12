Deux perquisitions de stupéfiants en Beauce

Deux perquisitions, concernant la possession et le trafic de stupéfiants, ont été effectuées en Beauce, la semaine dernière, rapporte le bulletin hebdomadaire de la Sûreté du Québec.

D'abord le 10 décembre, dans une résidence de Saint-Georges. Les policiers du poste de la MRC Beauce-Sartigan et de Beauce-Centre ont saisi environ 275 comprimés de méthamphétamine, 200 grammes de Crystal meth, 30 grammes de cocaïne, 30 grammes de crack, 3 000 $ en argent et deux poings américains. Deux hommes de 30 et 55 ans ont été arrêtés et libérés avec des promesses de comparaître suite à la perquisition.

Puis le 12 décembre, les policiers du poste de la MRC de Beauce-Centre ont procédé à une perquisition dans deux résidences de Saint-Joseph-de-Beauce. Ils ont récupéré près de 200 comprimés de méthamphétamine, près de 10 grammes de cannabis, ainsi qu'un bâton télescopique. Une femme de 64 ans et un homme de 59 ans ont été arrêtés et libérés avec des promesses à comparaître suite à la perquisition.

Conduite avec les facultés affaiblies

— Dans la soirée du 10 décembre, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan sont intervenus sur une collision à l’intersection de la 165e rue et de la 10e avenue, à Saint-Georges. Il n’y a eu aucun blessé. Toutefois, un des conducteurs, un homme de 42 ans de Saint-Georges, a été mis en état d’arrestation et ses résultats aux tests à l’éthylomètre ont révélé un taux d’alcoolémie supérieur au double de la limite permise. Il fera face à une accusation de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule saisi pour 30 jours.

— Le 12 décembre, vers 19 h 30, les patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan effectuaient un contrôle routier à l’intersection du boulevard Dionne et de la route 271, à Saint-Georges, afin de vérifier l’état de conduire des usagers de la route. Un Beauceron quadragénaire présentant des symptômes de capacités affaiblies devait donc effectuer les tests à l’éthylomètre. Devant son refus de se soumettre à ces tests, il fera face à une accusation de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et de refus de fournir un échantillon d’haleine à l’éthylomètre. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule saisi pour 30 jours.

— Le 15 décembre, vers 16 h 30, les patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan ont répondu à un appel de délit de fuite survenu à l’intersection de la 1ère avenue et de la 118e rue, à Saint-Georges. Le conducteur de 60 ans, de Saint-Georges, a raté un virage et a endommagé un panneau sur son passage. Il a continué sa route et a provoqué une collision face au 10125 boul. Lacroix. Une passagère a été transportée à l’hôpital pour des blessures mineures. L’homme fera face à une accusation de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et de délit de fuite. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été remisé.

— Le 14 décembre, vers 23 h, sur la route du Président-Kennedy à Scott, les patrouilleurs de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont procédé à l’arrestation d’un individu de Saint-Elzéar, en lien avec une conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. L’homme avait également en sa possession près de 20 comprimés de méthamphétamine, qui ont été saisis, ainsi qu’un pistolet. L’homme, âgé dans la mi-trentaine, a été conduit au poste de Saint-Joseph-de-Beauce. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule saisi. II a été libéré par citation à comparaître. L’enquête suit son cours.