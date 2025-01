Incendie à Sainte-Aurélie : le maire promet la reconstruction du centre communautaire

La municipalité de Sainte-Aurélie a été secouée ce mardi 31 décembre par un incendie dévastateur qui a réduit en cendres le centre communautaire, le bureau de Postes Canada, ainsi que la bibliothèque Le Maillon.

Selon les premiers témoignages, le feu aurait débuté à partir d’un véhicule stationné près de la borne de recharge électrique avant de se propager rapidement à l’édifice. Une enquête devra déterminer les causes exactes de cet incendie.

Dans un message adressé à la population, René Allen, maire de Sainte-Aurélie, a exprimé son soutien à la communauté tout en annonçant une intention claire de reconstruire le centre communautaire.

Le maire a aussi tenu à remercier les pompiers de Sainte-Aurélie, de Saint-Prosper et de Saint-Zacharie pour leur travail remarquable lors de cet incendie. Il a également salué le soutien des municipalités voisines, notamment celui d’Alain Maheux, maire de Saint-Prosper, et de Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, qui ont tous deux exprimé leur appui à Sainte-Aurélie dans cette épreuve.

Malgré l’ampleur des pertes, René Allen se montre résolu : « L’intention de la municipalité est de procéder à la reconstruction du centre communautaire. Si je peux être aussi affirmatif, c’est que nous avions planifié de faire une rénovation majeure en 2026. » Les plans de rénovation, déjà prêts, serviront de base pour la reconstruction, qui intégrera également une nouvelle bibliothèque et un bureau de poste.

Au-delà des infrastructures, c’est une partie de la mémoire collective de Sainte-Aurélie qui a disparu dans cet incendie. Les archives, les documents historiques et les contributions des Fermières ont été détruits. « Sur place, j’ai croisé des bénévoles incapables de parler de leurs émotions, tant ils avaient le cœur à la gorge », a relaté le maire.

Selon lui, le centre communautaire représentait bien plus qu’un bâtiment : c’était un lieu de rassemblement pour les familles, un espace d’activités culturelles et sociales, et un symbole de la vie municipale. « Tout ça doit rester, continuer. Ensemble, on va reconstruire », a affirmé René Allen, appelant à l’unité et à la solidarité pour relever ce défi.