Deux suspects arrêtés pour vol qualifié à Vallée-Jonction

Un vol qualifié a eu lieu ce mardi 7 janvier vers 15h10 dans un commerce de la route 112 ouest à Vallée-Jonction.

“ Selon les premières informations, des individus cagoulés et possiblement armés auraient fait irruption dans le commerce dans le but de comettre un vol. Le suspect aurait menacé l'employé du commerce afin d’obtenir le contenu du tiroir caisse avant de prendre la fuite“, a indiqué l'agence Marquis du service des communications de la Sûreté du Québec.

Personne n’a été blessé et deux suspects âgés dans la trentaine ont été interpellés quelques minutes plus tard dans un véhicule a proximité du commerce. Ils pourraient faire face à des accusations de vol qualifié et demeureront détenus.

Les enquêteurs de la division sur les crimes majeurs ainsi que les techniciens de l'identité judiciaire sont sur place pour récolter des éléments de preuve. Une scène a été érigée et l’enquête se poursuit.