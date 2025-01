Coups de feu à Sainte-Marie: la SQ fait le point

La Sûreté du Québec a été appelée un peu avant 8 h 30 ce matin pour un accident survenu à l’intersection de la 6e avenue sud dans l’ouest et de la rue du Barrage Sartigan à Saint-Georges. Une voiture et un pick-up sont impliqués. Ce dernier a terminé sa course dans un banc de neige. Deux ambulances du groupe Cambi ont été dépêchés sur place. ...