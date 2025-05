Incendie à Notre-Dame-des-Pins: les citoyens se mobilisent

Une collecte de fonds a été ouverte pour venir en aide à l'une des trois familles qui a tout perdu dans l'incendie survenu ce mardi à Notre-Dame-des-Pins.

En raison de l'intensité du feu, l'endroit a été entièrement démoli.

Une femme et sa fille ont perdu tout ce qu'elles avaient, y compris leurs animaux. C'est pour cette raison que le fils de cette locataire, Dave Turcotte, a ouvert une cagnotte sur GoFundMe. « J'habite à Ottawa et je n'ai pas de voiture (...) alors je peux pas vraiment aller les voir et les réconforter, mais je peux aider financièrement », a-t-il confié à EnBeauce.com. Il compte sur la communauté international en ligne pour aider sa famille. « On s'entend que le cour de la vie est vraiment cher alors si je peux les aider, ce serait vraiment le mieux que je puisse faire. C'est très important pour moi.» Pour participer à la collecte de fonds, rendez-vous ici.

Deux autres familles vivaient dans ce bâtiment multirésidentiel. Elles aussi ont tout perdu. D'après ce que l'on peut lire sur les réseaux sociaux, les citoyens se mobilisent pour les aider à trouver un nouveau logement, des meubles et des vêtements notamment.

Les habitants de cet édifice ont été pris en charge par la Croix rouge et bénéficient d'une aide importante pendant 72h. Par la suite, ils devront se trouver un nouveau logement.

Notons que le dossier concernant cet événement a été remis entre les mains de la Sûreté du Québec. Aujourd'hui, des techniciens en scène incendie sont sur place pour déterminer les causes de l'incendie qui pourraient être suspectes. L'enquête est en cours.