Une roulotte entièrement brûlée au Camping Domaine de la Rivière

Une roulotte a été entièrement brûlée ce mardi matin au Camping Domaine de la Rivière à Notre-Dame-des-Pins.

Le Service de sécurité incendie (SSI) de Saint-Georges a reçu l'appel à 10 h 50 pour un feu de roulotte. À l'arrivée des pompiers, le feu était déjà éclaté et risquait de se propager à un chalet installé à quelques mètres ainsi qu'à deux remises.

Grâce à leur intervention rapide, ils ont pu limiter les dégâts et protéger le reste du camping. La roulotte est tout de même une perte totale. L'incendie serait probablement dû à un problème électrique, estime le directeur du SSI, Frédéric Morin.

Le propriétaire de la caravane a été transporté par prévention à l'hôpital de Saint-Georges après avoir été incommodé par la fumée de l'incendie.

Une vingtaine de pompiers ont travaillé sur les lieux jusqu'en début d'après-midi.