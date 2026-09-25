Nous joindre
Publicité
Faits divers

Brice Édouard Vitry

Saint-Georges honore le courage d'un citoyen qui a sauvé un automobiliste

823304447_27997076513327903_3716507337751172090_n
Photo: Courtoisie | Ville de Saint-Georges

De gauche à droite: le Lieutenant Jonathan Branchaud Responsable du poste MRC Beauce-Sartigan, Brice Édouard Vitry et Frédéric Morin, directeur du SSI de Saint-Georges.

1094vues
Un résident de Saint-Georges, Brice Édouard Vitry, a reçu un certificat de reconnaissance de la Sûreté du Québec et du Service de sécurité incendie de la Ville pour son intervention lors d'un grave accident survenu en avril dernier.

Dans la nuit du 11 avril, une collision frontale entre deux véhicules avait causé l'embrasement de l'un d'eux, dont le conducteur se trouvait coincé à l'intérieur. 

Témoin de la scène, M. Vitry est intervenu avant même l'arrivée des secours et a réussi à extraire l'homme du véhicule en flammes pour le mettre à l'abri.

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Georges est ensuite intervenu sur les lieux de la collision.

« Merci, M. Brice Édouard Vitry, pour votre courage et votre intervention, qui a permis de porter secours à une personne en danger », a indiqué la Ville dans son message. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La semaine en bref sur la scène policière
Faits diversPublié le 24 septembre 2026

La semaine en bref sur la scène policière

Voici un résumé d'interventions survenues sur les territoires des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier.  —  Le 11 septembre, vers 1 h, un policier de la MRC de La Nouvelle-Beauce a tenté d’intercepter ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter Salle des nouvelles