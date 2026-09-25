Brice Édouard Vitry
Saint-Georges honore le courage d'un citoyen qui a sauvé un automobiliste
« Merci, M. Brice Édouard Vitry, pour votre courage et votre intervention, qui a permis de porter secours à une personne en danger », a indiqué la Ville dans son message.
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