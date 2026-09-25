Saint-Georges honore le courage d'un citoyen qui a sauvé un automobiliste

De gauche à droite: le Lieutenant Jonathan Branchaud Responsable du poste MRC Beauce-Sartigan, Brice Édouard Vitry et Frédéric Morin, directeur du SSI de Saint-Georges.

Un résident de Saint-Georges, Brice Édouard Vitry, a reçu un certificat de reconnaissance de la Sûreté du Québec et du Service de sécurité incendie de la Ville pour son intervention lors d'un grave accident survenu en avril dernier.





Dans la nuit du 11 avril, une collision frontale entre deux véhicules avait causé l'embrasement de l'un d'eux, dont le conducteur se trouvait coincé à l'intérieur.





Témoin de la scène, M. Vitry est intervenu avant même l'arrivée des secours et a réussi à extraire l'homme du véhicule en flammes pour le mettre à l'abri.





Le Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Georges est ensuite intervenu sur les lieux de la collision.



« Merci, M. Brice Édouard Vitry, pour votre courage et votre intervention, qui a permis de porter secours à une personne en danger », a indiqué la Ville dans son message.