Plusieurs arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies en Beauce

De nombreuses arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies ont eu lieu en Beauce entre le 19 et le 25 septembre dernier.

D’abord, les policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont reçu un appel le 19 septembre, vers 3 h 30, concernant un véhicule immobilisé en sens inverse sur l’autoroute 73, à Sainte-Marie, qui empiétait dans la voie de dépassement. À leur arrivée, les policiers ont constaté que la conductrice dormait à bord du véhicule et l’ont réveillée. Ils ont rapidement acquis des motifs raisonnables de croire que la femme de 43 ans, de Dosquet, avait conduit avec les capacités affaiblies par la drogue.

Lors de la fouille, les policiers ont également découvert des substances soupçonnées être de la drogue. La conductrice a été transportée au poste, afin d’être soumise à l’évaluation d’un agent évaluateur en reconnaissance de drogues (AERD). Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été remisé. Elle a également reçu un constat d’infraction de 1 593 $ assorti de 4 points d’inaptitude, pour avoir commis une action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes. Elle pourrait faire face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies par la drogue, de possession de méthamphétamine et de cocaïne, ainsi que de bris de conditions. Elle a été libérée, dans l’attente des résultats de l’analyse.

Environ 24 heures plus tard, un travailleur du ministère des Transports a logé un appel à la Sûreté du Québec, concernant un véhicule qui avait une conduite erratique. Il a suivi le véhicule fautif sur l’autoroute 73 Sud et a informé les policiers de l’endroit où il s’est immobilisé à Saint-Georges. Des policiers de la MRC Beauce-Sartigan se sont déplacés et ont interpellé le conducteur. L’homme de 32 ans, de Saint-Georges, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et devra faire face à des accusations.

Également le 20 septembre, vers 21 h, les policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont intercepté un véhicule sur la rue Notre-Dame Nord, à Sainte-Marie, en raison d’une infraction au Code de la sécurité routière. Lors de l’intervention, les policiers ont détecté une odeur d’alcool provenant du conducteur, un homme de 32 ans de l’endroit. Il a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et transporté au poste afin de fournir des échantillons d’haleine à l’éthylomètre. Les résultats obtenus étaient supérieurs à la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et il a été libéré par citation à comparaître.

Le 22 septembre, vers 20 h 30, les policiers du poste de Sainte-Marie ont reçu un appel concernant une conductrice qui s’était engagée dans l’entrée d’une résidence située sur le 3e Rang, à Saints-Anges, où son véhicule semblait être coincé. La citoyenne ayant contacté les policiers mentionnait également que la conductrice ne semblait pas en état de conduire. Sur les lieux, les policiers ont rapidement acquis des motifs raisonnables de croire que la conductrice, une femme de 46 ans de Saint-Joseph-de-Beauce, conduisait avec les capacités affaiblies par l’alcool. Elle a été arrêtée et transportée au poste afin de fournir des échantillons d’haleine à l’éthylomètre. Les résultats obtenus étaient supérieurs au double de la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours, son véhicule a été saisi pour 30 jours et elle a été libérée par citation à comparaître.

Enfin, vers 22 h le soir du 25 septembre, les policiers de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’un conducteur de 31 ans, de Saint-Zacharie, pour conduite avec les capacités affaiblies. L’événement s’est déroulé sur la 15e Rue, à Saint-Zacharie. L’individu a fourni des échantillons d’haleine supérieure au double de la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et le véhicule a été saisi pour une période de 30 jours.

Sécurité routière

Un policier de la MRC de La Nouvelle-Beauce effectuait une opération en matière de vitesse sur la route Cameron, à Sainte-Marie le 19 septembre vers 21 h, lorsqu’il a capté un véhicule circulant à 91 km/h dans une zone où la limite de vitesse est établie à 50 km/h. Le conducteur, un homme de 56 ans de Québec, a reçu un constat d’infraction de 627 $ assorti de 6 points d’inaptitude.

Prévention

Encore cette année, la Sûreté du Québec du CSMRC de Sainte-Marie a participé à des activités de prévention du suicide en procédant à la remise gratuite de verrous de pontet afin de renforcer la sécurité entourant les armes à feu sur le territoire.

En collaboration avec Santé Québec et Partage au masculin, cinq kiosques ont été tenus entre le 9 et le 23 septembre, soit à Sainte-Marie les 9 et 10 septembre, à Saint-Damien le 15 septembre, à Saint-Charles le 16 septembre et à Sainte-Hénédine le 23 septembre. Ces activités ont permis de rencontrer près de 175 personnes et de les sensibiliser au transport et à l’entreposage sécuritaires des armes à feu, en plus de faire connaître les ressources d’aide destinées aux hommes vivant des difficultés et la ligne 1 866 APPELLE (1 866 277-3553), accessible 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

Les policiers et leurs partenaires ont également profité de ces rencontres pour échanger avec les citoyens et répondre à leurs questions. Au total, 108 verrous de pontet ont été distribués gratuitement lors de ces activités.