Sortie de route à Saint-Alfred
Décès d'un motocycliste de 88 ans
Un motocycliste de 88 ans a succombé à ses blessures à la suite d'un accident survenu vers 16 h 30, hier, sur la route 108 à Saint-Alfred.
L'homme, qui enfourchait un engin de type spider, a voulu éviter un véhicule qui effectuait un virage vers une entrée de résidence, laquelle manoeuvre s'est traduite par une sortie de route avant de frapper un poteau d'Hydro-Québec.
Il a été transporté à l'hôpital de Saint-Georges avec des blessures graves pour finalement décéder au cours de la soirée.
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