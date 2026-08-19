Nous joindre
Publicité
Faits divers

André Rodrigue de Beauceville

Accident de moto à Saint-Alfred: l'identité de la victime rendue publique

Accident de moto à Saint-Alfred: l'identité de la victime rendue publique
Photo: Archives EnBeauce.com

3665vues

L’identité du motocycliste qui a succombé à ses blessures à la suite d'un accident survenu mardi, en fin d'après-midi, sur la route 108 à Saint-Alfred, vient d'être rendue publique par le bureau du coroner.

Il s’agit d’André Rodrigue, 88 ans, de Beauceville.

Selon les premières constatations, l'homme, qui enfourchait un engin de type spider, a voulu éviter un véhicule qui effectuait un virage vers une entrée de résidence, laquelle manoeuvre s'est traduite par une sortie de route de la moto qui a heurté de plein fouet un poteau électrique.Le motocycliste a été éjecté de son véhicule.

Le coroner poursuit son investigation afin de faire la lumière sur les causes et les circonstances du décès.

À lire également

Décès d'un motocycliste de 88 ans

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une porcherie en proie aux flammes à Saint-Elzéar
Faits diversPublié le 16 septembre 2026

Une porcherie en proie aux flammes à Saint-Elzéar

Un important incendie s'est déclaré dans une porcherie située dans le rang Bas-Saint-Jacques à Saint-Elzéar, en milieu de journée, ce mercredi 16 septembre. En plus des pompiers de Saint-Elzéar, les services de sécurité incendie de Scott, Sainte-Marie, Saint-Bernard, Vallée-Jonction et Saint-Sylvestre ont été appelés pour combatte ...

LIRE LA SUITE
Publicité
La semaine en bref sur la scène policière
Faits diversPublié le 16 septembre 2026

La semaine en bref sur la scène policière

Voici un résumé d'interventions survenues sur le territoire du centre de services de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier.  — Le 3 septembre vers 13 h 30, un policier de la MRC de La Nouvelle-Beauce qui effectuait une patrouille à ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter Sylvio Morin