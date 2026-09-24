La semaine en bref sur la scène policière

Voici un résumé d'interventions survenues sur les territoires des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier.

— Le 11 septembre, vers 1 h, un policier de la MRC de La Nouvelle-Beauce a tenté d’intercepter un véhicule qui circulait à moins de 60 km/h sur l’autoroute 73, à Saint-Isidore. Malgré les gyrophares et la sirène du véhicule de patrouille, le conducteur a poursuivi sa route sur environ 4 km à une vitesse d’environ 55 km/h. Le policier a finalement dû se positionner à ses côtés afin de lui faire signe de s’immobiliser. Le conducteur, un homme de 20 ans de Sainte-Marie, a reçu un constat d’infraction de 524 $ pour ne pas avoir immobilisé son véhicule sans délai, alors qu’un agent de la paix l’exigeait.

— Le 12 septembre vers 22 h 30, un policier de la MRC de La Nouvelle-Beauce suivait un véhicule qui circulait sur la route Carter, à Sainte-Marie, sans que ses feux de position arrière soient allumés. Après avoir tourné sur le rang Saint-Gabriel Sud, le conducteur a accéléré rapidement et a été capté à 144 km/h, dans une zone où la limite de vitesse est établie à 70 km/h. Le conducteur, un homme de 19 ans de Saints-Anges, a reçu un constat d’infraction de 1 468 $ assorti de 14 points d’inaptitude pour ce grand excès de vitesse. Son permis de conduire a également été suspendu pour une période de 7 jours.

Capacités affaiblies

— Le 10 septembre vers minuit, les policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont aperçu un véhicule circulant à 105 km/h, dans une zone où la limite de vitesse est établie à 50 km/h, sur le boulevard Vachon Sud, à Sainte-Marie. Le conducteur, un homme de 40 ans de Sainte-Marie, a été intercepté et arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a été transporté au poste, afin de fournir des échantillons d’haleine à l’éthylomètre. Les résultats obtenus étaient près du double de la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours. Il a été libéré avec une citation à comparaître.

— Le 11 septembre vers 1 h 30, les policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont intercepté un véhicule sur la rue du Pont, à Saint-Lambert-de-Lauzon, pour une infraction au Code de la sécurité routière. Les policiers ont rapidement acquis des motifs raisonnables de croire que le conducteur, un homme de 30 ans de Saint-Lambert-de-Lauzon, conduisait avec les capacités affaiblies par l’alcool. Au moment de procéder à son arrestation, l’homme aurait résisté aux policiers, leur causant des blessures mineures. Avec l’aide de collègues, il a été maîtrisé et arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies, voies de fait contre des agents de la paix, menaces et entrave. Il a été conduit au poste, puis a comparu avant d’être transporté au centre de détention de Québec. Son permis de conduire est suspendu pour une période de 90 jours.

— Le 13 septembre, sur la 4e avenue à Saint-Georges, une conductrice a effectué une sortie de route. Des policiers sur place soupçonnaient que la femme de 42 ans soit sous l’effet de l’alcool. Ils ont procédé au test d’haleine à l’appareil de détection approuvé (ADA), qu’elle a échoué. Elle fut ensuite conduite au centre hospitalier pour une prise de sang, afin de déterminer la quantité d’alcool présente dans son sang. Elle n’a subi aucune blessure à la suite de la sortie de route. Elle pourrait faire face à des accusations en matière de conduite avec les capacités affaiblies, selon les résultats d’analyse.

Bilan de l’opération nationale concertée (ONC) Quad

Les 19 et 20 septembre se tenait l’Opération nationale concertée (ONC) Quad. Dans le cadre de celle-ci, les policiers ont mené des interventions ciblées auprès des conducteurs contrevenant à la Loi sur les véhicules hors route, au Code de la sécurité routière ou au Code criminel. Les interventions visaient notamment la conduite imprudente, le non-port du casque et la conduite avec les capacités affaiblies. Au total, 181 constats d’infraction ont été remis à travers le Québec au cours de cette fin de semaine.

Prévention en période de chasse

La saison de la chasse est bel et bien commencée. La Sûreté du Québec désire rappeler certains conseils essentiels aux chasseurs qui seront de plus en plus nombreux à s’adonner à cette activité couramment pratiquée en milieu isolé.

Ainsi, tout chasseur utilisant une arme à feu doit:

— Avoir un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu (PPA) valide et en respecter les conditions;

— Entreposer et transporter ses armes à feu de façon sécuritaire;

— Manipuler ses armes à feu de façon prudente;

— Se conformer à la réglementation municipale entourant la chasse;

— S’assurer d’avoir tout l’équipement et les connaissances nécessaires pour circuler en milieu isolé de manière sécuritaire.