Gino Busque
Un résident de Saint-Benoit-Labre arrêté pour trafic de cocaïne
Alors qu’il était recherché à l’extérieur du pays, Gino Busque, un homme âgé de 49 ans de Saint-Benoît-Labre, a été arrêté le 2 octobre en Floride, aux États-Unis par la Police fédérale de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).
Le Beauceron faisait partie des 16 individus accusés dans le cadre du projet Chrome. Le processus d’extradition est en cours et Gino Busque demeure détenu en attendant la suite des procédures judiciaires.
La GRC avait annoncé le 29 septembre dernier le dépôt d’accusations contre 16 personnes en lien avec du trafic de cocaïne, dont Gino Busque. Selon l’enquête dirigée par les policiers du Programme crime organisé et financier, les profits de la vente de stupéfiants auraient été utilisés pour financer des rénovations d’immeubles liés à des membres de l’organisation criminelle présumée, qui auraient aussi opéré une maison de jeu illégale, à Montréal.
Les individus accusés sont majoritairement de Montréal. Tous font face à de multiples accusations, dont trafic de cocaïne, possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic, recyclage des produits de la criminalité, possession et trafic de biens criminellement obtenus, complot, infractions commises au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle et différentes infractions en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Ces mises en accusations sont l’aboutissement du Projet Chrome, amorcé en 2022 et chapeauté par des policiers de l’Unité mixte d’enquête sur le crime organisé (UMECO) et de l’Équipe d’enquête sur le blanchiment d’argent (EEBA), avec la collaboration de l’Agence du revenu du Canada (ARC).
À l’issue de cette enquête, six immeubles liés aux membres de l’organisation criminelle présumée font l’objet d’une ordonnance de blocage. La valeur totale des biens saisis, qui incluent également 14 kg de cocaïne et plus de 145 000 $ en argent comptant, s’élève à plus de neuf millions de dollars.
Les accusés devaient comparaître par visioconférence au palais de justice de Montréal aujourd’hui.
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