Nous joindre
Publicité
Faits divers

Saint-Georges

Une automobiliste percute la devanture de Mondou

841139245_2169704017303713_1353363973857776262_n
1 / 3
Photo: Germain Chartier/EnBeauce.com

1388vues

Une conductrice a percuté le mur du commerce Mondou, au 8520 boulevard Lacroix à Saint-Georges ce mardi, vers 15 h 45.

La Sûreté du Québec, une ambulance et les pompiers de la ville de Saint-Georges se sont rendus sur place. 

Personne n'a été blessé durant l'accident, cependant un périmètre de sécurité a été établi près du mur et de la vitrine du magasin. Le revêtement de la façade serait susceptible de s'effondrer. Le magasin est fermé.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un résident de Saint-Benoit-Labre arrêté pour trafic de cocaïne
Faits diversPublié hier à 14h00

Un résident de Saint-Benoit-Labre arrêté pour trafic de cocaïne

Alors qu’il était recherché à l’extérieur du pays, Gino Busque, un homme âgé de 49 ans de Saint-Benoît-Labre, a été arrêté le 2 octobre en Floride, aux États-Unis par la Police fédérale de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Le Beauceron faisait partie des 16 individus accusés dans le cadre du projet Chrome. Le processus ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter Léa Arnaud