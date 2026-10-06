Saint-Georges
Une automobiliste percute la devanture de Mondou
Une conductrice a percuté le mur du commerce Mondou, au 8520 boulevard Lacroix à Saint-Georges ce mardi, vers 15 h 45.
La Sûreté du Québec, une ambulance et les pompiers de la ville de Saint-Georges se sont rendus sur place.
Personne n'a été blessé durant l'accident, cependant un périmètre de sécurité a été établi près du mur et de la vitrine du magasin. Le revêtement de la façade serait susceptible de s'effondrer. Le magasin est fermé.
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