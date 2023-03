Thomas Morin-Cabana à l'ascencion du mont Kilimandjaro

Voir la galerie de photos

Thomas Morin-Cabana, 25 ans, originaire de Saint-Georges, est sur le point d'accomplir un nouveau projet, soit celui de gravir le Kilimandjaro avec trois partenaires.

C'est son parcours au sein des Cadets de Saint-Georges qui lui a permis de se découvrir et de réaliser que tout est possible lorsque l'on a la détermination. Il s'est toujours beaucoup impliqué dans des causes qui lui tenaient à coeur, notamment celle d'encourager les jeunes à suivre leurs rêves. Aujourd’hui, il sert son pays comme officier des Forces armées canadiennes.

Ainsi, lui et trois autres alpinistes se sont lancé le défi de gravir le Kilimandjaro au mois de juin. L'objectif du projet Potentiel infini est de lever des fonds pour le Prix international du Duc d’Édimbourg — Canada, un important programme jeunesse d’envergure mondiale présidé par Thomas au Québec. Il est possible de suivre et soutenir le projet ici.

Notons que le Kilimandjaro, qui se trouve en Tanzanie, est le 4e plus haut sommet du monde par continent.

Un documentaire complet sera réalisé. Il sera réparti en trois phases distinctes : avant, pendant et après l’ascension, le tout basé sur l’ensemble des leçons apprises durant l’atteinte de ce défi.

Pour en savoir plus sur le parcours de ce Beauceron, sa détermination et son ambition, visionnez l'entrevue vidéo ci-dessus. Vous pourrez également tout savoir sur le projet Potentiel infini.