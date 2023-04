« La musique ça me permet de prendre soin » - Julie Lamarre

Voir la galerie de photos

Julie Lamarre est musicothérapeute à la Maison Catherine de Longpré et c'est, selon ses mots, un « privilège » pour celle qui est passionnée par la musique et la relation d'aide depuis toujours.

Pour en savoir plus sur ce qu'est la musicothérapie et les bienfaits que ça peut avoir dans une maison de soins palliatifs, je suis allé la rencontrer sur son lieu de travail à Saint-Georges. J'ai découvert un univers et une personne bienveillante, attachante et respectueuse. Julie n'a pas raté sa vocation c'est certain.

« La musique, ça me permet de prendre soin, d'entrer en relation avec l'autre. Ce que je retrouve ici à Catherine, c'est la possibilité de faire la différence dans ce que les gens vont vivre. Parce qu'arrivée à la fin d'un parcours, il y en a qui sont sereins face à ça, il y en a qui ont peur ... Chaque chambre est un univers », m'a-t-elle confié.

Elle utilise son intuition pour comprendre le besoin dans la chambre où elle entre. Elle observe les comportements et choisit ses chansons et son approche en fonction de chaque famille qu'elle rencontre.

« Par la musique apaisante, on peut réduire le stress, baisser l'anxiété », a-t-elle expliqué en illustrant ses propos d'exemple de certaines expériences qu'elle a vécues durant ses deux années à la Maison.

Observer la réaction des gens et voir ce que ça fait aux familles, « c'est la paie du coeur. »

Grâce à elle, les départs sont plus doux, plus heureux. Julie a mentionné également que c'est un endroit où l'on rit beaucoup et on échange.

