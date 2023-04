Deux policiers racontent le transport de dons d'organes

Julie Lamarre est musicothérapeute à la Maison Catherine de Longpré et c'est, selon ses mots, un « privilège » pour celle qui est passionnée par la musique et la relation d'aide depuis toujours. Pour en savoir plus sur ce qu'est la musicothérapie et les bienfaits que ça peut avoir dans une maison de soins palliatifs, je suis allé la rencontrer ...