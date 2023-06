Gilles Morissette: un culturiste beauceron de 77 ans

Voir la galerie de photos

Gilles Morissette est un habitant de Sainte-Maire. Récemment, il a participé à un concours de culturisme à Québec grâce à son entraîneur, et a su se démarquer malgré son âge. Rencontre avec un passionné de la vie, tout simplement.

À 77 ans, le Beauceron à un physique impressionnant et passe difficilement inaperçu. Après avoir participé à une compétition à Québec le 20 mai dernier, c'est avec des étoiles plein les yeux qu'en est revenu le Mariverain.

« Ça a été quasiment le Kilimanjaro à monter pour en arriver là, mais aussi pour passer sur la scène. Je me retrouvais devant plus de 500 personnes et c'est très intimidant, a confié Gilles Morissette à EnBeauce.com. C'est une préparation de plus de 46 ans, même si elle s'est intensifiée quelques mois avant la compétition. »

Continuer d'avoir des projets après 65 ans

Dans la vie, Gilles Morissette est un professeur à la retraite, mais qui exerce encore dans le privé au niveau primaire, secondaire, collégial et même universitaire. Le Mariverain est aussi un grand sportif depuis de nombreuses années.

« J'ai toujours été un sportif actif, même si je devais faire avec mon travail et ma vie de famille. L'élément déclencheur a été ma rencontre avec mon coach en 2017 et les choses se sont ensuite intensifiées, » a complété le septuagénaire.

« Je veux montrer que si l'on est un plus âgé que 65 ans, on peut encore avoir des projets, des espoirs, et voir un peu plus loin que le coin de sa maison. Il faut aller vers les jeunes. Moi, les jeunes m'apprennent énormément. Ne pas aller vers ces gens-là, c'est se priver de connaissances et de nouveauté, » a lancé Gilles Morissette.

Découvrez en plus sur le parcours et la vie de Gilles Morissette dans cette entrevue vidéo.