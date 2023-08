Mario Doyon: un enseignant passionné par les oiseaux

Voir la galerie de photos

Depuis maintenant quelques années, Mario Doyon s'intéresse de très près aux oiseaux de la région. Seul ou avec le Groupe des Ornithologues de Beauce-Etchemins (GOBE), il parcourt les chemins pour aller les observer.

EnBeauce.com est allé rencontrer cet amateur d'oiseaux et enseignant au Cégep, afin de mieux comprendre sa passion.

« J'ai toujours aimé la nature et la faune. J'ai été élevé sur la ferme familiale et nous avions une érablière et un boisé tout près. La proximité avec la nature était omniprésente, » a lancé Mario Doyon.

Avec l'avancée des technologies, pratiquer l'ornithologie est devenu beaucoup plus facile et accessible pour tous.

« Les appareils photo de l'époque étaient des 12 ou 24 pouces et nous avions avait pas beaucoup de moyen comparé à aujourd'hui. J'ai donc décidé tranquillement de préparer un projet de retraite en commençant à apprivoiser les oiseaux, » a détaillé l'enseignant en mathématiques.

En plus de partir seul explorer la nature beauceronne pour espérer apercevoir des oiseaux, Mario Doyon est aussi adhérent au GOBE.

« J'aime beaucoup faire des sorties aussi avec le groupe des ornithologues, car ce sont des personnes qui s'y connaissent vraiment et peuvent m'en apprendre énormément. Je pense que toutes les personnes qui souhaitent débuter peuvent se rapprocher de ces groupes, » a conclu le photographe amateur.

Consultez l'entrevue vidéo complète de Mario Doyon ci-dessus pour en savoir plus sur sa passion pour les oiseaux.