L'athlétisme en paquet de deux

Voir la galerie de photos

La Beauce développe des athlètes de tous les niveaux et toutes les disciplines. On voit en double dans l'athlétisme, alors que les frères jumeaux Isaac et Jacob Bouffard se complètent à merveille dans leur quête à la gloire sportive.

Les deux jeunes hommes ont connu un bon été de développement. Les clubs d'athlétisme se font plutôt rares au niveau collégial, ils ont dû se tourner vers des alternatives, avec des aller-retour vers Québec, pour s'entraîner avec le Club d'athlétisme de l'Université Laval.

C'est donc dans une période de transition que Jacob et Isaac ont passé leur période estivale. Une blessure est venue ralentir Jacob et le calibre toujours plus imposant des adversaires demande au duo de revoir certaines facettes de leurs aptitudes.

Étudiants de première année en Sciences de la Nature au Cégep Beauce-Appalaches, le soccer, le cross-country et le football deviennent des alternatives pour poursuivre leur développement, malgré le manque d'installations d'athlétisme.

D'après leurs propos, la prochaine année devra être marquée par une progression notamment au niveau du cardio et de l'accélération. Si le souhait à plus long terme est d'en arriver aux Jeux olympiques, les jeunes hommes travaillent en attendant pour être de bons étudiants athlètes, en pleine progression.

Visionnez l'entrevue intégrale dans le haut de la page, pour connaître l'émergence du double succès d'athlétisme.