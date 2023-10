La loterie génétique: une série balado signée Kéven Breton

Voir la galerie de photos

Le journaliste d'origine beauceronne, Kéven Breton, anime une série de balados intitulée Rares: la loterie génétique, qui est disponible depuis peu en ligne sur le site Ohdio de Radio-Canada.

Le natif de Saint-Georges, qui vit avec une maladie rare de nanisme touchant environ une personne sur 100 000, a proposé la série, qui a été acceptée à son grand bonheur. L'animateur est fasciné par cette idée de loterie génétique et s'intéresse à ce que ça représente d'être une rareté dans le patrimoine génétique de l'humanité.

Dans les six épisodes, il réalise des rencontres bouleversantes avec des personnes qui vivent avec différentes maladies rares — dont une avec un résident de Laval atteint de la même pathologie que lui — et interroge des spécialistes sur les causes et les conséquences d'un tel diagnostic.

« Moi, je ne dirais pas que je souffre de ma maladie [parce qu'elle n'est pas] douloureuse, dégénérative, mortelle. C'est la condition avec laquelle je vie très bien », signale l'homme de 33 ans.

Après ses études au Cégep Beauce-Appalaches, Kéven Breton (remarquez l'accent aigu sur le premier e de son nom, une orthographe décidée par sa mère pour signaler la distinction francophone), il a obtenu en 2013 un diplôme en communication et en politique de l'Université de Sherbrooke. L'été de cette même année, il venu faire un stage comme journaliste chez EnBeauce.com.

Installé à Montréal depuis 2014, il a travaillé pour différents médias. Il est en poste à Radio-Canada comme journaliste sportif depuis décembre 2020, soit chroniqueur à la radio, descripteur aux olympiques et aux paralympiques, secrétaire de rédaction et bien d'autres

À titre de chroniqueur radio, il fait partie depuis plus d'un an de la bande menée par Franco Nuovo dans le cadre de l'émission Dessine-moi un matin, diffusée sur le réseau national de Radio-Canada les samedis et dimanches.

« Comme on est à la radio de bonne heure le matin et qu'on nous voit pas, on a pas besoin de se peigner les cheveux! », de dire en riant celui qui a la tignasse garnie et la mèche rebelle. Il avoue éprouver énormément de plaisir à travailler avec cette équipe qui lui rend bien la pareille.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le journaliste et animateur Kéven Breton.