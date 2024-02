David Latulippe : une ascension musicale de la Beauce à Starmania

Voir la galerie de photos

David Latulippe, jeune comédien et chanteur originaire de Tring-Jonction, sera à Laval à la Place Bell, du 6 au 18 août prochains avec le spectacle Starmania pour une tournée québécoise.

L'artiste incarne le rôle de l'homme d'affaires Zéro Janvier sur la scène depuis 2022.

Enjoué et souriant seraient les deux mots qui viennent à l'esprit lorsqu'on rencontre pour la première fois David Latulippe. Dans le cadre de la tournée québécoise de son spectacle, le jeune artiste a répondu aux questions d'EnBeauce.com pour faire un bref retour sur son parcours.

« La musique est arrivée très jeune dans ma vie. Je chantais beaucoup à la maison avec ma mère. À partir du secondaire, je suis entré dans les concours de Secondaire en Spectacle, puis j'ai gagné le premier prix en secondaire 3. Ça m'a comme boosté, car j'aimais vraiment être sur scène », a expliqué l'artiste beauceron.

Après ça, David Latulippe a effectué un baccalauréat en musique interprétation chat pop-jazz à l'Université Laval. Un tournant dans son parcours, puisque ce diplôme lui a ouvert plusieurs portes. Il a également participé à La Voix en 2016, lui permettant de se faire remarquer en tant que choristes.

Dans son parcours, il a également pu travailler avec des personnalités connues dans le monde de musique comme Lara Fabian, Charlotte Cardin, Half Moon Run, Patsy Gallant, Johanne Blouin ou encore Gregory Charles.

« Ma participation à La Voix m'a permis de me faire repérer par le chef et la choriste de l'émission. Ils m'ont vraiment donné la chance de travailler avec eux et j'ai été choriste sur le plateau », a ajouté David Latulippe.

« C'est aussi à ce moment que j'ai pu rencontrer plusieurs artistes qui venaient chanter comme Lara Fabian et Charlotte Cardin. Quand tu fais toute la saison, tu chantes avec tout le monde et ça a été une expérience très intense ».

L'aventure Starmania en Europe

En 2020, David Latulippe tente sa chance lors d'une audition pour le prochain spectacle Starmania et se voit rapidement attribuer le rôle.

« Pour le rôle de Zéro Janvier, j'ai auditionné en janvier 2020 et deux ou trois jours plus tard, j'étais déjà pris. Ça a été vraiment dur à réaliser, car très rapide. Donc je me suis préparé aussi pour pouvoir être à l'aise dans le jeu en plus du chant. La chance, c'est que la Covid est arrivée à ce moment-là donc j'ai pu prendre des coachings pour commencer à m'habituer », a-t-il détaillé.

Après la première saison, le Beauceron retient vraiment de bons moments alors que la troupe sera bientôt dans son Québec natal.

« C'est difficile, car il y a eu vraiment beaucoup de beaux moments. Mais quand on a fait le premier spectacle et que le public a bien répondu, ça a été très touchant. On a tous beaucoup pleuré parce qu'on avait beaucoup donné pour ce show ».

David Latulippe sera donc au Québec et plus précisément à la Place Bell de Laval du 6 au 18 août prochains afin de faire plusieurs représentations du spectacle Starmania. Un bon moyen de faire découvrir le show à tous ses proches.

Visionnez l'intégralité de l'entrevue vidéo avec David Latulippe ci-dessus.