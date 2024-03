Tommy Hazen, 22 ans, lance son académie pour former la prochaine génération de golfeurs

Voir la galerie de photos

Tommy Hazen, jeune joueur de golf professionnel à Saint-Benoit-Labre, a annoncé, le 29 février dernier, le lancement de son académie de golf, en partenariat avec le Golf du Lac Poulin.

À seulement 22 ans, le golfeur offrira des cours de groupe, privé ou semi-privé, et même de l'entraînement à distance.

Le golf a fait partie très tôt du quotidien de Tommy Hazen, initié à ce sport dès l'âge de 10 ans.

« J'ai toujours été passionné de golf et j'ai suivi cette passion pour en faire mon métier. En ce sens, je m'occupe de la boutique du Golf du Lac Poulin et je donne aussi des cours de golf. Plus récemment, j'essaie de plus en plus d'être un entraîneur certifié », a lancé Tommy Hazen.

Progressant rapidement, le Beauceron a gravi les échelons jusqu'à intégrer l'Académie de Golf Fred Colgan, une référence dans le monde du golf, où il a affûté ses compétences pour atteindre, un peu plus tard, le niveau professionnel.

« C'est selon moi et selon les statistiques, la meilleure école de golf du Canada. J'ai pu jouer avec eux durant un an et ça m'a énormément apporté. Par la suite, je n'ai jamais arrêté de travailler dans le golf pour devenir professionnel l'an dernier, à 21 ans », a ajouté Tommy Hazen.

C'est au même moment que le sportif a décidé de prendre des parts dans le Golf du Lac Poulin, qui l'a vu grandir depuis son plus jeune âge.

À travers des camps d'entraînement pour les débutants et des cours privés pour les joueurs expérimentés, Tommy Hazen a rapidement franchi les étapes une à une, jusqu'au début d'année, où il annonçait la création de son académie de golf.

« Le but de cette académie est de pouvoir consacrer tout mon temps à donner des cours de golf. Je veux pouvoir réduire un peu mes tâches dans la boutique et me concentrer davantage sur la gestion. Donner des cours, c'est ce que j'ai toujours voulu faire et ce qui me passionne vraiment. C'est vraiment plaisant de voir les gens évoluer dans le golf, et je trouve que voir les résultats, c'est ce qui est le plus fun », a conclu le jeune homme.

Dans la Hazen Golf Academy, Tommy Hazen veut offrir une expérience complète et personnalisée à tous les passionnés de golf, qu'ils soient débutants ou professionnels. Elle intègre en ce sens des coachings de groupe, privés et semi-privés, ainsi qu'un programme élite sur 3 mois.

Il est possible d'écouter l'intégralité de notre entrevue avec Tommy Hazen ci-dessus pour mieux comprendre son parcours et son histoire autour de sa passion pour le golf.