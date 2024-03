Voir la galerie de photos

Stéphane Lamontagne est capitaine au Régiment de la Chaudière. Pour EnBeauce.com, il revient sur les moments forts de sa carrière militaire.

Né aux États-Unis où il a vécu jusqu'à l'âge de 13 ans. Ses parents ont ensuite décidé de revenir sur leurs terres natales en Beauce. « Je me suis toujours senti plus Canadien qu'Américain. Les valeurs canadiennes viennent me rejoindre davantage », a confié le militaire en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

Le Capitaine Lamontagne s'est engagé dans l'armée en 1989 à Beauceville. « Ça a été un long processus de défi relevé et d'expériences enrichissantes dans ma vie. » Au début de sa carrière militaire, il a passé une formation de chauffeur, il a fait plusieurs expériences dans le Nord et il est parti six mois en Bosnie en 1993. Depuis, il a monté les échelons jusqu'à devenir Sergent-Major Régimentaire, la position la plus élevée disponible pour un membre du rang dans un régiment, avant de transférer comme officier.

Dans sa vie civile, Stéphane enseigne l'anglais dans une école primaire de Saint-Martin. Il considère d'ailleurs que sa vie civile et militaire se complètent.

Pour tout savoir de son parcours et des moments forts qu'il a vécu au sein du Régiment de la Chaudière, visionnez l'entrevue complète ci-dessus.