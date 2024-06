Dylan Champagne, capitaine des Condors, se distingue au Gala Méritas

Voir la galerie de photos

Dylan Champagne, jeune joueur de l’équipe de hockey des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, a récolté, ce lundi 27 mai, deux honneurs lors du 35e Gala Méritas de la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ).

Pour EnBeauce.com, il revient sur son parcours en hockey, ainsi que sur ses études et son avenir, après avoir passé trois ans au sein de l’équipe des Condors.

En effet, cette saison était la dernière pour le capitaine de l’équipe, mettant ainsi fin à sa carrière en junior. Pourtant, rien ne le destinait à un retour en Beauce, alors que le sportif évoluait dans la Ligue de hockey junior Maritimes du Québec (LHJMQ).

« Au départ, j’avais pris la décision de la LHJMQ. Le fait de venir jouer avec les Condors m’a permis de retrouver ma passion pour le hockey, que j’avais perdue avant. En trois ans, je me suis fait beaucoup d’amis que je n’oublierai jamais. J’ai adoré la façon dont nous sommes traités ici, comme des pros. L’organisation est d’une grande classe », a détaillé le natif de Saint-Honoré-de-Shenley.

Finalement, en plus d’être élu capitaine, Dylan Champagne a pu se démarquer chaque année au sein de l’équipe. Pour sa dernière saison, il a reçu deux honneurs individuels, le prix du joueur le plus gentilhomme et le trophée Émile-Gagné soulignant le joueur inspiration de l’année.

« C’est vraiment un bel honneur pour moi. Ce sont deux trophées qui sont plus reliés à la personnalité. Pour le trophée Émile-Gagné, c’est surtout pour mes réalisations hors-glace, car je m’implique beaucoup pour la communauté et les jeunes avec l’école de hockey notamment », a ajouté Dylan Champagne.

Pour l’avenir, l’ancien joueur des Condors souhaite avant tout finir ses études en éducation physique à l’Université de Laval pour pouvoir devenir entraîneur de hockey plus tard.

« Ça fait un an que je suis à l’Université Laval et il va me rester trois ans. D’un point de vue plus sportif, je voudrais me diriger vers le senior, sans savoir vers où je vais aller pour le moment. Sinon, il y a aussi la ligue senior AAA qui pourrait être intéressante pour moi », a-t-il conclu.

Visionnez l’intégralité de notre entrevue vidéo avec Dylan Champagne ci-dessus.