Roxanne Bolduc : une jeune Québécoise qui conquiert le soccer européen

Voir la galerie de photos

De passage en Beauce cette semaine, la jeune joueuse de soccer, Roxanne Bolduc, revient pour EnBeauce.com, sur ses deux années passées à Levante UD en Espagne, son passage en Équipe de France et ses essais dans des clubs prestigieux.

Son changement de la vie canadienne à la culture espagnole n'a pas toujours été facile. Pourtant, le choix de tenter l'aventure en Europe a été payant pour la jeune joueuse passée par l'Ascalon de Saint-Georges.

« Je suis arrivé en Espagne et j'ai du tout apprendre, car je ne parlais pas espagnol. On m'a un peu jeter dans la fosse aux lions si je puis dire, parce que je suis entrée directement à l'école publique sans parler un mot. Il a fallu que je m'habitue à la culture et tout est vraiment différent », a-t-elle expliqué.

Finalement, après avoir évolué dans le club de sa ville, Roxanne Bolduc signe dans l'équipe de Levante UD et débute ainsi un profond changement. « J'avais tout à recommencer et tout à prouver, car je n'étais pas connue là-bas. J'ai donc monté les échelons petit à petit pour finir par rentrer au centre de formation de Levante UD. Au-delà du jeu qui était différent avec des petites passes, je suis devenue défenseure centrale alors que j'étais attaquante au départ. Il fallait donc tout réapprendre ».

Près de deux ans plus tard, la jeune Canadienne est complètement métamorphosée et dispose déjà d'une belle expérience. En effet, Roxanne Bolduc a été appelée pour la première fois en septembre dernier, avec l'Équipe de France U17, où elle a même disputé un match de 90 minutes.

Cette sélection lui aura permis d'attirer les regards sur elle jusqu'à décrocher un essai au Paris FC et surtout au Paris Saint Germain (PSG), club très prestigieux dans le milieu du soccer masculin, mais aussi au niveau féminin.

« Les deux clubs m'ont vu jouer avec l'Équipe de France et dans les deux cas ça a été des expériences inoubliables. C'est sûr que pour le PSG, être dans les installations du club, c'est impressionnant. Tu as aussi des joueurs comme Mbappé qui joue sur les terrains proche de toi, c'est assez fou. Il faut juste essayer ne pas penser à tout ça quand tu es sur le terrain et jouer son jeu. Mais c'est difficile de réaliser (rire) », a-t-elle détaillé.

Au final, après deux saisons, la jeune femme a décidé de ne pas continuer avec son club de Levante UD pour aller vers une nouvelle expérience. Une destination qui reste encore secrète, mais qui devrait ne pas tarder à être dévoilée.

Il est possible de profiter de l'intégralité de notre entrevue vidéo avec Roxanne Bolduc ci-dessus.