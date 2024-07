Musée du Régiment de la Chaudière: pour le devoir de mémoire

Voir la galerie de photos

Membre des Forces armées canadiennes pendant 38 ans, Éric Marmen est devenu le directeur du Musée du Régiment de la Chaudière, à Lévis, en 2007.

Il a décidé de prendre cette responsabilité lorsque l'établissement menaçait de fermer ses portes suite au départ du directeur.

« Ce que je trouvais malheureux dans le musée qu'il y avait auparavant c'est que, même s'il a été ouvert en 1967, c'était simplement une petite salle avec des artéfacts présentés dans des vitrines un peu pêle-mêle et sans explications », a-t-il confié à EnBeauce.com.

Le Capitaine retraité s'est donné pour mission de créer un musée structuré avec plusieurs expositions. Un projet qui évolue toujours aujourd'hui. « Ça a été une expérience très enrichissante. (...) Je dois dire que lorsque j'étais militaire je ne pensais jamais à m'occuper d'un musée. »

Éric Marmen s'est impliqué pour mettre en avant la riche histoire humaine et militaire du Régiment de la Chaudière. Il souhaite ainsi donner la parole aux anciens combattants et rendre hommage à leur implication dans la libération de l'Europe de l'Ouest pendant la Seconde Guerre mondiale. Qui plus est, il vise à instruire la population qui méconnaît l'histoire. « Moi je suis simplement un représentant de l'histoire et j'essaie de renseigner les gens pour remettre l'histoire de ces gens-là qui ont sacrifié leur vie à la bonne place. »

En entrevue avec EnBeauce.com, il revient sur les raisons qui l'ont poussé à s'investir et sur sa perception de l'histoire. Visionnez l'entrevue complète ci-dessus.