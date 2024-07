L’Observatoire du Mont-Cosmos : un joyau astronomique et unique en Beauce

Voir la galerie de photos

Depuis 1995, les amateurs d'astronomie en Beauce peuvent profiter d'un endroit unique pour discuter autour de leur passion, tout en profitant d'instruments professionnels : l'Observatoire du Mont-Cosmos de Saint-Elzéar.

Le lieu est sous la responsabilité de la Corporation de l'Observatoire du Mont-Cosmos en partenariat avec la municipalité et l'Université Laval. Chaque mois, il est d'ailleurs possible de profiter des soirées d'observation gratuites pour en apprendre plus sur l'astronomie.

EnBeauce.com est allé à la rencontre de David Trudelle, président de la corporation, et Maxime Royon, vice-président, afin d'en savoir plus sur ce lieu encore méconnu des Beaucerons.

« L'Observatoire de Mont-Cosmos appartient à l'Université Laval et a été construit à la fin des années 60. Il est inauguré en 1971, année qui marque le début de l'astronomie professionnelle au Québec, avec notamment la construction de l'Observatoire du Mont-Mégantic », a débuté le président.

« Aujourd'hui, même si le terrain et les équipements appartiennent encore à l'Université Laval, ils ne sont plus utilisés pour l'enseignement et la recherche en ce moment. Ils sont malgré tout rendus disponible pour le grand public grâce à la corporation ».

Aussi, la corporation organise, chaque mois, des soirées d'observation ouvertes à tous, dans le but de faire découvrir l'astronomie au plus grand nombre.

« L'un des objectifs principaux de l'observatoire du Mont-Cosmos est de pouvoir mettre les instruments que l'on a sur le site, à la disposition du grand public. Le but est de vulgariser la science de l'astronomie et rendre le tout attrayant pour les gens. Lorsqu'on vient présenter le télescope, les visiteurs sont surpris et émerveillés », a complété Maxime Royer.

De plus, les astronomes amateurs ou les plus expérimentés, peuvent apporter directement leur matériel sur le site afin de l'utiliser lors de ces soirées. De nombreuses prises électriques sont d'ailleurs disponibles sur le terrain pour ceux qui en auraient besoin.

Également, l'observatoire du Mont-Cosmos bénéficie, depuis peu, d'un tout nouveau télescope, permettant aux bénévoles de proposer des observations encore plus poussées, avec des rendus professionnels.

Dans un second temps, l'Université Laval continuera de faire des investissements afin d'installer un nouveau dôme facilitant encore plus l'observation. Le but étant de pouvoir, à terme, permettre aux étudiants d’utiliser les équipements à distance en automatisant le système.

Pour les plus intéressés, la prochaine soirée d'observation se déroulera le samedi 10 août prochain, dès 14 h, pour le festival des Perséides. Au programme : observation du soleil, atelier scientifique pour enfants, conférence sur l'astronomie et visite de l'observatoire.

