Du bœuf Wagyu en Beauce : rencontre avec Michel Vachon des Élevages Westmount

Installés à Saint-Joseph depuis 2015, les Élevages Westmount ont fait le choix d’élever des bœufs Wagyu, reconnus pour être l'une des meilleures viandes du monde.

EnBeauce.com est allé à la rencontre de Michel Vachon, l'un des propriétaires de l'élevage joselois afin d'en connaître un peu plus sur cette viande d'origine japonaise, quasiment introuvable au Québec.

« Contrairement à la majorité du monde dans le domaine agricole, aucun des associés de l'élevage n'était dans cette activité-là avant de commencer ici. C'est un peu comme une seconde carrière. De mon côté j'étais dans les affaires, mon beau-frère travaillait dans une usine de poutrelle, ma blonde est dans la comptabilité et ma soeur était coiffeuse », a détaillé Michel Vachon.

« J'avais entendu parler du bœuf Wagyu car je suis un vrai amateur de viande. On a finalement décidé de se lancer dans cette race et il faut savoir que c'était quelque chose de très peu disponible au Québec ».

Mais si l'idée était là, la pratique a demandé beaucoup plus de temps au vu de la difficulté de trouver cette race au Québec, et même dans le monde entier.

« Une des seules façon de se constituer un troupeau était d'acheter une ou deux vaches et faire des embrayons avec en faisant de la sur-ovulation. Ensuite tu fais porter ces embrayons par des mères porteuses. Par la suite tu ramènes les veaux chez vous et tu commences tranquillement à les élever », a expliqué l'éleveur.

« De notre côté, on est parti avec une vache en 2015, et on compte environ 225 têtes aujourd'hui. Lors des premières naissances, on a gardé seulement les femelles afin de pouvoir leur faire faire des bébés. Les mâles étaient envoyés à l'engraissement. La gestion, c'est comme une vache normale, c'est-à-dire 9 mois, mais après, on le rend à 28-30 mois avant d'atteindre l'âge d'abattage. Ça fait que c'est quand même long si ensuite on ajoute le temps de vieillissement de la viande. Le délai est d’environ 3 ans avant de faire notre première vente ».

Mais alors pourquoi le bœuf Wagyu ?

Dans le monde entier, le bœuf Waguy s'est forgé une très belle réputation tant sa viande est reconnue comme étant l'une des plus tendres et des plus goûteuses. Des caractéristiques bien spécifiques qui ont tout de suite plu à l'éleveur joselois.

« Ce qui caractérise le plus cette viande, c'est son persillage. Aussi, on dit qu'elle a un goût de beurre et de noisette. C'est un goût très particulier. Puis, je ne sais pas si ça a un lien, mais les animaux sont très calmes et donc c'est peut-être pour ça que la viande est plus tendre. Ils ne sont pas nerveux du tout et sont très pacifiques », a-t-il ajouté.

Malgré tout, l'élevage de bœuf Wagyu peut s'avérer être une vraie prise de risque au vu du climat québécois, mais aussi face au manque de retour d'expérience des autres éleveurs, qui ont tendance à garder leurs secrets pour eux.

« Le problème qu'on rencontre dans notre élevage, c'est que l'on doit faire nos propres expériences et nos propres erreurs, car il y a peu d'exemple d'élevage de cette race au Québec. Le système respiratoire par exemple est plus fragile et le système de reproduction est aussi un peu différent. Évidemment, pour conserver la qualité de viande, ça prend aussi une bonne alimentation et surtout une bonne découpe. Chaque étape est importante ».

« Une vache ne pourrait pas avoir de bébé à l'extérieur durant l'hiver et d'ailleurs aucun animal n'est à l'extérieur à cette période. L’été, les mères avec les veaux de l’année sont envoyés à l'extérieur. Ceux qui sont destinés à l'engraissement entrent dans notre parc d'engraissement vers 6 à 8 mois et ressortent quand ils sont prêts à l'abattage, à 28-30 mois ».

Les Élevages Westmount proposent une variété de produits réalisés à partir de la viande Wagyu, mais aussi de la vente en gros directement à la ferme. Pour en savoir plus, il est possible de visiter le site internet de la ferme en cliquant ici.

Écoutez l'intégralité de notre entrevue vidéo avec Michel Vachon ci-dessus.