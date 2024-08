Sa passion pour le crochet est née d'une boîte d'activité

Voir la galerie de photos

Depuis plus de deux ans, Léane Gravel s’est découvert une passion pour le crochet et réalise de nombreux projets plus doux et colorés les uns que les autres.

Tout a commencé avec une boîte d'activité de la maison des jeunes à Saint-Joseph-de-Beauce dont elle était membre lorsqu’elle était au secondaire. La jeune fille aujourd’hui âgée de 18 ans avait reçu la boîte spéciale crochet et tricot durant la pandémie. C’est seulement un an plus tard qu’elle l’a ouvert et qu’elle s’est découvert une nouvelle passion.

« Je ne savais pas trop à quoi m’attendre au début alors j’ai commencé à faire une chaîne, mais je ne me suis pas arrêtée (...) et finalement ça a fait une couverture », a raconté Léane à EnBeauce.com.

Ce qu’elle préfère ce sont les plus gros projets, bien qu’ils se vendent moins bien. Pour ses plus grosses réalisations, elle y passe une dizaine d’heures.

À force d’en faire, elle s’est mise à les vendre. « Je ne peux pas tous les garder », a-t-elle mentionné en souriant. Cet été elle a donc participé à plusieurs marchés et ventes de garage pour présenter ces créations.

De retour au Cégep à Québec pour sa deuxième année en Science, lettres et arts, elle aura moins le temps de produire, mais poursuivra tout de même quelques commandes et projets personnels.

Rencontrez Léane et découvrez ses créations dans l'entrevue vidéo ci-dessus.