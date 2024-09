Adieu... monde imparfait!!!: un essai autobiographique de Robert Morin

Sarah Lemieux a été diagnostiquée d’un cancer du sein il y a quelques semaines et malgré la dure nouvelle, elle reste positive et souhaite « vivre ça dans la joie. » Sarah est mère de famille. Âgée de 36 ans, elle réside à Sainte-Marie avec son conjoint et ses trois enfants de 8, 9 et 13 ans. « Ma vie allait bien, tout était sous contrôle. Puis ...