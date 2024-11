Dre Marie-Eve Morin démystifie les drogues pour mieux protéger les jeunes

Voir la galerie de photos

Dans le but d’informer et de sensibiliser les jeunes et leurs parents, Dre Marie-Eve Morin vient de publier son livre DOSE TA VIE - Pour en connaître davantage sur les dépendances et les drogues.

Médecin de famille en santé mentale et en dépendance dans les environs de Montréal, elle est originaire de Saint-Georges où elle a passé toute sa jeunesse jusqu’à quitter pour ses études de médecine à 19 ans.

Dans son ouvrage, elle s’adresse aux jeunes de 12 à 25 ans avec un vocabulaire simple pour démystifier les dépendances et les drogues. « Il a été écrit pour les 12 à 25 ans, mais il vise à ouvrir la discussion entre les jeunes et les adultes. (...) C’est aussi pour aider à prendre conscience que la dépendance peut cacher un problème de santé mentale (TDAH, maladie bipolaire, trouble anxieux, etc.). Il faut comprendre pourquoi les gens consomment, afin de traiter le bon problème pour que la diminution de la consommation soit moins difficile », a-t-elle expliqué en entrevue avec EnBeauce.com.

« Je pense que dans la vie, pour n’importe quelle décision qu’on va prendre (...) il y a deux conditions essentielles qui sont de prendre une décision libre (personne ne nous force) et éclairée (on sait de quoi on parle). (..) Ce livre ne vise pas à empêcher les jeunes de consommer, ils le feront de toute façon, mais à les aider à faire des choix éclairés et dans des conditions sécuritaires. »

Sensibiliser, sans moraliser

Après avoir travaillé avec différents profils, elle a développé un profond intérêt pour les adolescents durant les dix dernières années. « Ça s’est fait naturellement parce que les patients que j’ai commencé à suivre il y a 20 ans ont aujourd’hui des enfants. Ma mission, comme médecin de famille, c’est de soigner les familles! Je priorise donc les enfants de mes patients et c’est là qu’on voit que la dépendance est en partie génétique. »

Elle souligne également qu’on a tendance à idéaliser les adultes et à démoniser les adolescents alors qu’ils ne sont finalement que le reflet de ce qu’ils voient. De plus, 90% des adultes au Québec confessent avoir consommé du cannabis au moins une fois dans leur vie. Pourtant, c’est une drogue, même si c’est légal.

En ouverture de son livre, la médecin commence par raconter son parcours personnel, ses premières consommations, son trouble alimentaire et ses expériences. Selon elle, cette présentation était essentielle. « Je suis un médecin de 46 ans qui parle aux jeunes, ils vont se dire “C’est quoi cette matante-là?” (...) Pour moi c’est une façon d’aller les chercher. C’est pour qu’ils ne se sentent pas mal à l’aise de me lire et qu’ils comprennent que je ne leur fais pas la morale. »

Les adolescents d’aujourd’hui sont incroyablement allumés, estime-t-elle, mais aussi stimulés, peut-être trop même. « Je trouve qu’ils sont exposés à beaucoup plus de substances que quand moi j’étais jeune. (...) En 2024, ce qui me jette par terre, c’est que les jeunes ont développé une curiosité ou un intérêt pour des médicaments psychotropes qui sont très dangereux. »

Désolée par l’accessibilité aux drogues et à la banalisation des drogues légales, comme l’alcool notamment, elle souhaite profondément que son livre se retrouve dans le plus de bibliothèques possible, surtout dans les écoles. « C’est rendu presque aussi facile de commander de la drogue que de commander une pizza. Donc il faut bien les informer sinon ils vont faire les mauvais choix. »

Pour finir, Dre Morin précise que ce n’est pas un roman et qu’il est à lire par chapitre, « selon son humeur ».

Apprenez-en plus en visionnant l’entrevue complète ci-dessus.