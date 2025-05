Saint-Prosper rend hommage à cinq bénévoles

«Le bénévolat, c'est valorisant», a lancé le maire de Saint-Prosper, Alain Maheux, dans son mot d'ouverture de la cérémonie de reconnaissance de cinq citoyens, qui a eu lieu hier après-midi au Centre récréatif Desjardins.

C'est la deuxième année de suite que la Municipalité souligne l’apport de personnes qui se sont impliquées au sein de la communauté.

Dans la catégorie Social et communautaire, la reconnaissance est allée à Éric Maheux. L'homme est notamment impliqué dans le soutien alimentaire pour les résidents dans le besoin, entre autres avec Premiers secours, le Frigo-Don et les paniers de nourriture de la rentrée scolaire. M, Maheux distribue aussi ses actes de partage, en tant que directeur de la Régie intermunicipale de Beauce-Sud, avec une préoccupation particulière dans le reyclage.

Le second hommage a été attribué à André Bussière, dans le domaine Culture. Il consacre pleinement son temps à la bibliothèque municipale depuis sa fondation en 2001, notamment comme responsable du conseil d'administration et animateur du programme d'activités. Il s'est aussi impliqué avec l'Ambulance Saint-Jean, comme animateur des Louveteaux et aussi amplement avec la paroisse.

En sports, l'hommage a été rendu à Daniel Dutil, l'âme bienveillante et commanditaire du club de hockey Junior A, Le Perfection Auto de Beauce-Etchemin. Comme il a su s'entourer d'une équipe de directeurs et d'entraîneurs de qualité, le club est rapidement devenu une sommité dans la ligue. On dit de lui que son amour et respect du sport n'est outrepassé par celui qu'il porte à ses joueurs.

Par ailleurs, le tout premier prix Jeunesse (30 ans et moins) a été remis à Charlie Boulet, 16 ans, qui sera finissante en juin de la Polyvalente des Abénaquis de Saint-Prosper. Dès son entrée dans cet établissement, elle s'est impliquée avec le conseil des élèves, dont elle est la présidente depuis deux ans. Elle anime aussi des spectacles, galas, et événements sur scène, en plus d'être membre du comité sportif de la polyvalente et de consacrer du temps à la Maison des Jeunes. Cette année, elle a relevé le défi d'être une jeune journaliste, une carrière qu'elle envisage peut-être d'embrasser.

Enfin, le cinquième hommage a été rendu à titre posthume à Pierre Grenier. Il a principalement enseigné la musique de 1972 à 2007 et soutenu beaucoup de talents musicaux locaux. Il était reconnu pour ses talents de médiateur et il a siégé sur à peu près tous les comités possible de l'administration scolaire. Il a consacré beaucoup de temps à la paroisse, notamment comme responsable de la chorale. C'est son épouse, Pierrette Goulet, qui a accepté la distinction.

Signalons que dès le mois de novembre dernier, les citoyennes et les citoyens de Saint-Prosper ont été invités à soumettre le nom de personnes qui se sont particulièrement illustrées par leur bénévolat. Et c'est à partir de ces soumissions que le comité d’hommage aux bénévoles a sélectionné les cinq personnes qui ont été honorées cette année.

Leurs noms ont été gravés dans la vitrine d'hommage aux bénévoles qui se trouve dans le hall d'entrée du Centre récréatif Desjardins.