Un citoyen de Chaudière-Appalaches honoré pour son sauvetage exceptionnel

En raison d'un sauvetage exceptionnel, un citoyen de Chaudière-Appalaches, Danny Prévost, a reçu une Citation d'honneur, des mains du premier ministre du Québec, François Legault, et ministre de la Sécurité publique François Bonnardel, dans le cadre de la Journée de reconnaissance policière, tenue à l'École nationale de police du Québec.

La distinction lui a été décernée «pour sa présence d’esprit, sa persévérance et les connaissances qu’il a appliquées lors de ce sauvetage altruiste.»

Voici le récit du sauvetage:

Le 9 août 2024, la tempête post-tropicale Debby se fait ressentir, notamment dans la région des Appalaches. Au lac du Huit, dans la municipalité d’Adstock, de forts vents accompagnés de précipitations abondantes font rage. Gilles Labbé, âgé de 79 ans, sort de son chalet vers 23 h 25 afin de sécuriser son quai et ses embarcations.

Son voisin, Danny Prévost, est aussi à l’extérieur et aperçoit une lampe-torche immobile sur le quai de M. Labbé. Dans le doute, il se dirige chez lui, mais ne le trouve pas. Vif d’esprit, il soupçonne que ce dernier est tombé à l’eau. Il plonge aussitôt et le trouve effectivement là, inerte après s’être cogné la tête au fond du lac.

Heureusement pour la victime, M. Prévost, patrouilleur de ski, est formé en secourisme. Il s’empresse de ramener son voisin à la surface en faisant très attention de ne pas le bouger indûment en raison des risques de paraplégie. Il le place de façon à lui permettre de respirer, mais ne le sort pas de l’eau. Il attend patiemment les services d’urgence, qui ont été appelés par d’autres voisins.

Gardant son calme et son sang-froid dans cette situation stressante, il maintient la tête de la victime immobile pendant près de 45 minutes sous la pluie et les vents. Enfin les secours arrivent : des ambulanciers, aidés par des policiers et des pompiers, installent sécuritairement la victime sur la civière.

M. Labbé ne garde aucune séquelle de cet accident. Selon son médecin, c’est grâce aux manœuvres compétentes de son voisin qu’il est encore en vie, et sans handicap.

Signalons que 17 Médailles pour action méritoire et deux Citations d'honneur ont été décernées lors de cette cérémonie.