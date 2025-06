Créer avec la nature : l’art éphémère d’Aurélien Biet

Voir la galerie de photos

Résident de Saint-Odilon-de-Cranbourne, Aurélien Biet pratique le «Land art», un art éphémère en accord avec la nature, et met son talent aux profits des autres.

Né en France, c'est à son arrivée à Montréal qu'il a commencé à construire des objets à partir des rebuts ramassés dans la rue. « J'ai commencé à créer des choses avec des matériaux 100% récupérés. J'ai découvert dans cette approche-là, un processus créatif, qui me convenait vraiment. C'était naturel pour moi », a-t-il confié en entrevue avec EnBeauce.com.

Depuis plusieurs années, il pratique les équilibres des roches. Après avoir découvert des photos de réalisations qui laissaient penser que les pierres étaient collées entre elles, alors que non, il a voulu s’essayer. « Comme je suis autodidacte, j’ai commencé à ramasser des roches et a essayé de comprendre comment c’est possible de faire tenir des roches. C’est vraiment devenu une passion. (...) C’est très méditatif. » Aurélien partage cette passion avec les autres en organisant des ateliers avec des enfants et des adultes. Il réalisera également une exposition à ce sujet au Marius B. Musée durant l’été 2026.

La forêt enchantée

Le Beauceron d’adoption travaille également à la Forêt enchantée depuis quatre ans. À la demande de la Maison de la famille de Lac-Etchemin, il a aménagé un terrain de jeu pour les enfants dans la forêt qui se trouve sur le terrain de l’organisme.

On y trouve notamment un parcours ninja, une cabane en forme de bateau pirate, une cuisine interactive, un mur de son et bien d’autres jeux. Les jeunes participent même à l’élaboration du village des lutins qui se trouve sur une petite bute dans la forêt. « J’avais carte blanche donc c’était d’écouter la forêt pour voir ce qui pouvait s’installer de manière harmonieuse et qui pourrait inciter les enfants à venir se créer leurs aventures », a-t-il expliqué avec enthousiasme.

Les enfants et les familles peuvent donc profiter d’un univers riche pour développer leur créativité et passer du temps dans la nature tout en utilisant de vrais outils du quotidien. « Quand on leur donne des objets qui sont ouverts dans leur possibilité, leur seule limite c’est l’imaginaire. »

Visitez la forêt enchantée dans l'entrevue vidéo ci-dessus.