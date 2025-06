À Frampton, un agriculteur invente un outil pour révolutionner l’entaillage des érables

Voir la galerie de photos

Dans son atelier de Frampton, Vincent Boutin, producteur acéricole de 37 ans, laisse libre cours à sa créativité. Ce mécanicien autodidacte vient de mettre au point un outil innovant baptisé le Perfect-O, qui vise à faciliter l’entaille des érables, tout en améliorant la précision et le rendement.

EnBeauce.com est allé à sa rencontre afin d'en apprendre un peu plus sur ce nouvel outil innovant, qui ne cesse de se moderniser.

« L’idée est venue parce que j’en avais marre de lever les bras dans les airs à bout de souffle pour percer mes érables, raconte-t-il. Je voulais créer un outil adapté à mes besoins, pour me soulager à long terme. »

Le Perfect-O a d’abord été pensé pour un usage personnel. En décembre 2023, Vincent en dessine les premiers plans à la main avant de les fabriquer manuellement à l’aide d’un tour.

Rapidement, des amis l’encouragent à le perfectionner pour un usage plus large. Grâce à l’impression 3D, il conçoit des modèles plus légers, adaptés à différents types de perceuses et dotés d’un niveau intégré.

« L’objectif, c’est d’avoir toujours le bon angle, surtout quand on travaille en terrain en pente. Une entaille trop profonde ou mal orientée peut réduire la durée de vie de l’arbre et affecter la coulée », explique-t-il.

Un produit en constante évolution

Mais Vincent ne s’arrête pas là. Il travaille désormais sur un système complémentaire baptisé le PIC (Perfecto Intelligent Connecté), qui permet de cartographier en temps réel les entailles faites en forêt. À chaque trou percé, l’appareil enregistre un point GPS et l’azimut, permettant ensuite d’optimiser les déplacements et le temps de travail.

« En forêt, chaque pas compte. Quand on marche dans la neige avec des raquettes, gagner dix minutes ici et là, c’est énorme. Avec le PIC, on pourra savoir exactement où il reste des entailles à faire ou à désentailler. »

Cette technologie vise aussi à mieux gérer la densité d’entailles dans les érablières. Grâce aux données recueillies, il sera possible de planifier des interventions de coupe sélective pour améliorer la santé de la forêt et maintenir un bon rendement.

Réinventer l'acériculture

Derrière cette innovation, il y a aussi une volonté de transmission. Vincent espère rendre le travail plus accessible aux jeunes générations. « Mes neveux commencent à m’aider. Je voulais éviter qu’ils se blessent comme moi au début. Le Perfect-O, c’est aussi pour eux. »

Face à l’engouement, l’entrepreneur a lancé une campagne de sociofinancement sur La Ruche. L’objectif : produire une nouvelle série d’outils et finaliser le développement du PIC. « On ne fait pas ça pour devenir riche. Ce projet-là, c’est né dans un esprit collectif. Si ça peut aider d’autres producteurs, tant mieux. »

Vincent Boutin ne manque pas d’idées. Il planche déjà sur d’autres outils : une pince à chute électrique, une échelle d’entaille adaptée aux pentes et un gabarit portatif pour mesurer les érables à entailler. « Ce qui me motive, c’est de simplifier la vie en forêt, d’éviter les blessures et de rendre nos pratiques plus efficaces. »

Il est possible de retrouver l'intégralité de notre entrevue vidéo avec Vincent Boutin ci-dessus.