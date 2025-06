Luc Quirion bâtit un orphelinat au Tchad pour offrir un avenir aux enfants

Touché par la dure réalité des enfants orphelins au Tchad, le Beauceron Luc Quirion a construit un orphelinat et s’est engagé à leur offrir un meilleur confort de vie.

Natif de Saint-Simon-les-Mines, il s’est rendu au Tchad pour la première fois en 2022 à l’occasion d’un voyage humanitaire. Depuis, il a fait plusieurs aller-retour pour construire un orphelinat et mettre en place des solutions pour faciliter la vie des jeunes.

« J’ai toujours aimé l'histoire, voir comment les gens vivaient, ce qui se passe ailleurs sur la planète, ça ouvre les yeux et l'esprit », a expliqué celui qui voyage depuis ses 27 ans, en entrevue avec EnBeauce.com.

À son arrivée au Tchad, il a été frappé par la réalité des habitants entre le nombre d’enfants orphelins, les filles qui se marient dès l’âge de 14 ans, le manque de soins et de ressources essentielles (eau et nourriture). « Les premières semaines, on s’assèche les yeux et ça nous donne une leçon d’humilité et d’humanité. On se pose des questions, on se regarde de l'intérieur aussi. » Il a donc bâti une école dès son premier séjour puis s’est lancé dans la construction d’un orphelinat grâce à ses fonds personnels et le soutien de plusieurs donateurs.

Aujourd’hui, il fait appel aux Beaucerons pour financer la fin de la construction et assurer la perpétuité de son projet. « Il manque de sous pour acheter une machine à riz, finir l'entrepôt que j'ai commencé, le toit et la dalle de béton ne sont pas faits, a-t-il précisé. J'ai aussi acheté des champs pour permettre la viabilité de l'orphelinat. »

Cet engagement est pour lui un signe d’espoir. Luc Quirion espère profondément que les jeunes qu’il accueille auront un meilleur avenir, que certains deviendront peut-être même médecins, qui sait.

« On ne sait pas! Peut-être juste pour qu’ils soient de meilleures personnes dans leur pays. Une meilleure maman ou un meilleur papa. C'est ça le but de l'orphelinat. On a 10 règles. À l'école, il faut qu'ils aient des résultats notables, des bonnes notes. Mais le comportement extérieur est aussi important. (...) Ne pas faire aux autres ce qu'on ne peut pas se faire faire. »

Enfin, Luc Quirion a confié que ces rencontres l’avaient changé et « pour le mieux », estime-t-il.

Pour soutenir son projet, rendez-vous ici: Construction d’un orphelinat au Tchad (Afrique)

Écoutez l'ensemble de son témoignage dans l'entrevue vidéo ci-dessus.