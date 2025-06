Dans l’œil de la tempête avec Gabriel Cyr, chasseur d’orages en Beauce

Voir la galerie de photos

Alors que les prévisions du jeudi 19 juin annonçaient des orages violents accompagnés d’un risque de tornade, EnBeauce.com a suivi Gabriel Cyr, jeune chasseur d’orages originaire de Saint-Elzéar, pour une journée de traque à travers le sud du Québec.

Armé de radars, de caméras et d’une passion hors du commun, il nous a permis d’entrer dans son univers, où la foudre, les vents et les supercellules deviennent un terrain de jeu scientifique et photographique.

« Depuis la maternelle que je suis obsédé par les phénomènes naturels. La météo, l’astronomie… tout ce qui sort de l’ordinaire. C’est une fascination qui est née très jeune et qui ne m’a jamais quitté », a expliqué Gabriel, le regard rivé sur ses écrans d’analyse radar. C’est en regardant le film Tornade (1996) qu’il a ressenti pour la première fois cette “piqûre” pour les phénomènes extrêmes. Ce qui était une peur d’enfant s’est transformé en soif de compréhension, puis en vocation.

Durant une chasse, chaque outil a son importance : images satellites, radars météorologiques, caméras de qualité professionnelle, cellulaires multiples, micros, et même une caméra arrière pour ne rien manquer. « Mon but, c’est d’être capable de tout capter, en direct ou en montage. La rotation des vents, les éclairs, les phénomènes rares… il faut être prêt à tout », a-t-il affirmé.

Son équipement impressionnant comprend aussi un booster de signal pour assurer la meilleure qualité de diffusion possible sur sa chaîne YouTube et ses réseaux sociaux, réunis sous le nom Photo Storm Média.

Chasser les orages, oui, mais en prenant des précautions

Mais cette passion ne va pas sans risques. « Bien sûr, il y a les éclairs, les vents violents, la grêle, mais le plus grand danger, ce sont les autres conducteurs. L’imprévisibilité humaine reste ce qui m’inquiète le plus. » Pour Gabriel, la prudence et les connaissances scientifiques sont essentielles : « Il y en a qui partent sans trop savoir ce qu’ils font, et c’est là que ça devient dangereux. Il faut apprendre, comprendre les phénomènes et bien se préparer. »

Photographe de profession, Gabriel vend également ses clichés de tempêtes, mais aussi de mariages, d’événements ou de festivals. Son plus grand souvenir reste toutefois la tornade du 21 juin 2021 à Saint-Narcisse-de-Beaurivage, qu’il immortalise aujourd’hui dans un documentaire en cours de production. « C’est un moment fondateur pour moi, un rêve d’enfance devenu réalité. »

Son ambition ? Pousser la chasse encore plus loin. Il rêve déjà de partir à la poursuite des tempêtes dans la célèbre Tornado Alley, aux États-Unis, avec un véhicule blindé et un équipement encore plus sophistiqué. « Pour l’instant, je vois le Québec comme un tutoriel. Quand je sortirai du Québec, là, ça va être "chase is on" comme ils disent (rire). »

