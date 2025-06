Trois citoyens reconnus pour leurs actes de civisme

Trois citoyens de la région, qui sont intervenus proactivement et de façon à protéger la vie et la sécurité de leurs concitoyens, ont été reconnus pour leurs actes de civisme au cours d'une cérémonie, tenue le 21 juin, au poste de la MRC Beauce-Sartigan du Centre de services de Saint-Georges de la Sûreté du Québec.

À cette occasion, des certificats et des lettres de remerciement leur ont été remis par des officiers du corps policier, ainsi que par le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

Dans le premier cas, il s'agit de Dino Poulin et Carlos Edwardo Maradiaga Fonseca.

Leur intervention remonte au 3 mars dernier, alors qu'un homme, armé d’une pelle à neige, s’était présenté dans un commerce du boulevard Dionne, à Saint-Georges, et avait exigé le contenu du tiroir-caisse au commis. Les deux hommes ont été témoins de ce vol qualifié. Ils ont pris action et n’ont pas hésité à venir en aide au commis, en réussissant à le faire sortir à l’extérieur du commerce, afin qu’il soit hors de danger. Par la suite, ils ont réussi à contenir le suspect à l’intérieur du commerce en retenant la porte d’entrée par l’extérieur, empêchant ainsi sa fuite et ce, jusqu’à l’arrivée des policiers. Grâce à l’intervention courageuse de ces deux témoins, le commis n’a pas été blessé et le suspect a pu être isolé, contrôlé et arrêté rapidement sur place.

Le second acte de civisme est celui de Stéphane Boutin. Le 25 avril dernier, il est venu en aide à une dame qui était en détresse, à proximité de la route 173, à Saint-Georges. Les détails entourant cette intervention ne seront pas révélés publiquement, par égard pour la personne concernée et sa famille, mais M. Boutin a également posé un geste de bravoure, en venant en aide à une citoyenne en difficulté.