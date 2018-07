Le CFER de Beauce redevient champion provincial

Pour la huitième fois en 12 ans, huit jeunes du CFER de Beauce ont été sacrés champion provincial aux Olympiades Réussite-Jeunesse.

Cette 12e édition des Olympiades se tenait les 29-30 et 31 mai, derniers à l’Université Bishop’s de Lennoxville. Tous les CFER du Québec étaient représentés lors de ces 3 journées de compétition. 22 écoles se disputaient donc le titre de champion provincial.

Malgré le niveau de compétition très très relevé, le CFER a su se démarquer et obtenir la première position au total des 4 épreuves (Génie en herbe, expression orale, habileté manuelle et activité sportive.) « Cela a été 3 journées magiques qui ont contribué à souder encore plus notre lien d’appartenance avec notre CFER. Nous avons connu une année formidable, avec des enseignants dévoués et qui ont contribué à faire de nous des citoyens engagés, des personnes autonomes et des travailleurs productifs » de dire Zachary Harvey et Alyson Plante. « Nous nous sommes prouvé que lorsqu’on travaille fort dans la vie, on est toujours récompensé », de mentionner les autres élèves.

Les enseignants Danny Roy, Alain Giguère et Alexandre Savoie tiennent aussi à souligner tous les efforts fournis par les élèves qui se préparaient pour cette importante compétition depuis plusieurs mois. « Nous les avons préparés afin de leur prouver qu’ils étaient capables de réussir. Ils ont non seulement réussi, mais ils ont excellé » de dire les enseignants.

Dans la compétition d’expression orale, Mevludin Piskic et Jessy Fortier ont livré une superbe performance sur l’importance de la récupération dans notre société, et ce, devant un auditoire de 300 personnes. Ils ont terminé 3e au Québec dans cette épreuve derrière 2 CFER anglophones, le CFER Riverdale et le CFER de LaSalle.

Cette compétition fut suivie par celle du génie en herbe. Dans cette épreuve, les élèves participants ont remporté la grande finale face au CFER des Premières-Seigneuries de Québec. Le CFER de Beauce était représenté par Zachary Harvey, Jérôme Nadeau, Marc-Olivier Savard et William Paquet.

La 3e épreuve pédagogique, celle de l’habileté manuelle, le CFER de Beauce a fait bonne figure, mais n’a pu se classer pour les finales. Mathew Roberge et Alyson Plante performaient dans cette épreuve.

En activité sportive, 4 élèves parmi les 8 ont permis au CFER de Beauce de terminé en 5e position dans une épreuve de style «crossfit». Au total des points de ces 4 épreuves, le CFER de Beauce a été couronné grand gagnant pour une 8e fois en 12 ans.

Toutes les épreuves ont été webdiffusées. Pour ceux qui aimeraient les visionner, elles sont accessibles sur YouTube en recherchant CFER 2018.

Pour ceux qui aimeraient obtenir de l’information sur le programme pédagogique ainsi que les objectifs d’une école CFER, visitez le www.cferdebeauce.com ou contactez l’équipe d’enseignants au 418-386-3365.