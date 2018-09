Campagne de financement des activités étudiantes de la polyvalente de Saint-Georges

Le conseil des élèves de la polyvalente de Saint-Georges est fier de vous annoncer sa grande campagne de financement annuelle.

Pour une 3e année consécutive, les élèves ont décidé de vendre du pain de la Boulangerie St-Méthode et des galettes Rondeau de la compagnie Vachon. Le but de cette campagne est de financer leurs activités étudiantes.

Ils ont choisi d’offrir un produit santé de notre région. Des bons pains frais et savoureux faits à partir d’ingrédients de qualité, peu transformés, riches en éléments nutritifs.

Les élèves offriront trois sortes de pain; le pain style Grand-Père à l’avoine, le pain Campagnolo miche blanche et le pain multi-céréales. Ils offriront aussi des galettes à l’érable et aux noix, à l’avoine et aux morceaux de chocolat.

M’Ware Technologie représenté par M. Claude Parent, vice-président, assurera la présidence d’honneur de la campagne 2018. Cette entreprise de développement de logiciels existe depuis 1995. Ils sont experts dans les applications de gestions auprès de petites, moyennes et grandes entreprises. En plus de s’investir auprès des élèves lors de notre lancement et d’encourager nos élèves dans leur vente de pains et de galettes, l’entreprise commanditera un ordinateur portable qui sera attribué au hasard parmi tous les élèves ayant vendu plus de 40 items.

Les pains seront vendus au coût de 4,50$ l’unité et les galettes seront vendues au coût de 4,50$ l’emballage de 6 unités.

Cette campagne de financement pour les activités étudiantes se tiendra du 20 septembre au 5 octobre 2018. Une sollicitation auprès de la population sera faite par les élèves de la polyvalente de Saint-Georges. Les gens peuvent aussi passer des commandes auprès des élèves qu’ils connaissent ou encore en composant le 418 228-5541 poste 40400.