Un événement carrière réunissant jeunes et anciens élèves de la polyvalente des Abénaquis

Le 15 mars dernier, un événement carrière a eu lieu, qui réunissait d'anciens élèves de la polyvalente des Abénaquis. L’activité a été organisée grâce à madame Jessica Blais, conseillère d’orientation, en collaboration avec monsieur Étienne Poulin, ancien élève et designer graphique.

L’événement avait pour but de permettre aux élèves de connaître différentes professions et d’assister à des témoignages de parcours scolaire et professionnel mettant en évidence la persévérance dans l’atteinte de ses buts.

Les conférenciers ont notamment fait part de leur parcours et parlé de leurs métiers aux étudiants pour donner l’occasion à ceux-ci de bien réfléchir à leur choix de carrière. Ceux-ci faisaient d’ailleurs tous partie de la cohorte de 1996 de la polyvalente des Abénaquis.

150 jeunes ont assisté à la présentation qui regroupait ces anciens élèves qui évoluent aujourd’hui dans des domaine variés : avocat, designer graphique, enseignante en coiffure, chargée de projets en communication, chef costumière, technicien en géomatique, planificateur de la maintenance, capitaine d’arme du NCSM Montcalm, agente aux communications et membre de la Gendarmerie Royale du Canada.

Madame Blais tient à remercier Étienne Poulin, Simon Rodrigue, Sylvie Gilbert, Audrey Paquet, Jeffrey Veilleux, Geneviève Maranda, Josianne Poulin, Marie-Ève Dionne, Robert Poirier et Éric Vachon.

Lors de l’évènement, des élèves ainsi que des membres du personnel se sont joints à madame Blais pour accueillir les conférenciers et veiller au support technique. L’organisatrice tient également à les remercier, de même que les anciens élèves pour leur implication et leur disponibilité.

Jeunes et travailleurs ont tous apprécié leur expérience. Cette journée s’est donc révélée être un succès.