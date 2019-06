Une journée VIP pour deux élèves de la polyvalente des Abénaquis

Virginie-Claire Frenette de Lac-Etchemin et Lydia Paré de Saint-Prosper ont eu la chance de vivre une journée VIP récemment. Les deux élèves de la polyvalente des Abénaquis ont ainsi eu la chance de vivre dans la peau d'une mannequin pendant toute une journée.

Ces deux élèves font partie du groupe Initiation à la vie sociale et professionnelle (IVSP) de la polyvalente des Abénaquis et sont finissantes cette année.

L'équipe d'IVSP désire remercier les partenaires qui, par leur accueil et leur générosité, ont rendu cette journée possible. Il s'agit de Jessica Bussière du salon Audacieuse Beauté de Saint-Prosper, le Centre de formation professionnelle Pozer (Coiffure et Esthétique), la boutique Reitmans pour les vêtements (Vicky Audet), la boutique Yellow pour les chaussures et Maca Cama photographie (Marie-Claude Therrien) pour la séance photo.

Leur implication a été très appréciée, car grâce à tous, ces deux élèves finissantes ont vécu une journée de rêve.