La Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière permet encore une fois aux jeunes de la région d’être mieux outillés pour sauver des vies!

Pour une quatrième année consécutive, le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud est fier d’annoncer qu'il a eu l’occasion d’offrir le cours de secourisme et de réanimation cardiorespiratoire (RCR) aux jeunes du projet La relève s’en mêle.



Les membres du projet ont acquis des connaissances essentielles afin de prodiguer des soins vitaux lors du 19 août dernier, dans le cadre d’une formation théorique et pratique. Le Carrefour jeunesse-emploi tient à souligner et à remercier chaleureusement la contribution de la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, sans qui la formation n’aurait pas eu lieu.

L’appui, pour une quatrième année subséquente, de la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière est indispensable pour les jeunes de la région. Effectivement, ce cours de RCR et de premiers soins a permis de sensibiliser les jeunes et de leur montrer comment réagir face à diverses problématiques importantes. De ce fait, ils ont eu l’occasion d’obtenir une certification reconnue émise par la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.