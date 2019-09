125 élèves de l'école La Découverte de Sainte-Hénédine visitent le lieu d'enfouissement technique à Frampton

C’est dans une ambiance amusante et éducative que la MRC de La Nouvelle-Beauce a accueilli, le 19 septembre dernier, 125 élèves de l’école primaire La Découverte de Sainte-Hénédine à son lieu d’enfouissement technique (LET) à Frampton. L’objectif était de sensibiliser les élèves à la réduction des déchets en leur dévoilant « les dessous » d’un lieu d’enfouissement.

Selon Christian DesAlliers, technicien en gestion de matières résiduelles à la MRC de La Nouvelle-Beauce, emmener les jeunes sur le terrain leur permet de mieux saisir l’ampleur de la gestion des matières résiduelles.

Le grand défi collectif : le tri

Le grand défi collectif demeure le tri. C’est que dans les 105 tonnes de déchets qui entrent quotidiennement au lieu d’enfouissement à Frampton, environ la moitié devrait aller soit au recyclage, soit à l’écocentre, soit dans le bac à compost.

« Si on fait attention pour mettre un objet dans le bon bac au lieu de la poubelle, notre lieu d’enfouissement pourrait avoir une durée de vie de 40 ans au lieu de 20, a précisé Christian DesAlliers. Et si on applique le principe des 3RV (réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation), c’est encore mieux! »