2,7 M$ pour le retour des jeunes dans Chaudière-Appalaches

Le gouvernement du Québec injectera 2,7 millions $ sur cinq pour maintenir et bonifier les cinq points de service de son programme Place aux jeunes en région (PAJR) pour le territoire de Chaudière-Appalaches, en plus d'en ajouter quatre dans autant de MRC de la région administrative.

C'est le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du premier ministre pour les dossiers jeunesse, Samuel Poulin, qui en a fait l'annonce aujourd'hui à Notre-Dame-des-Pins, flanqué de ses collègues députés Isabelle Lecours (Lotbinière-Frontenac), Stéphanie Lachance (Bellechasse) et Luc Provençal (Beauce-Nord).

Les cinq points de services actuellement en activité sont situés dans les MRC de Beauce-Sartigan, des Appalaches, des Etchemins, de l'Islet et de Montmagny alors que les quatre nouveaux seront en opération dans Bellechasse, Robert-Cliche, La Nouvelle-Beauce et Lotbinière.

M. Poulin avait bien hâte d'annoncer la nouvelle dans sa région après l'avoir déjà fait dans plusieurs autres endroits en province. Le programme pourra maintenant être offert dans toutes les MRC rurales du Québec. Il bénéficie d'une enveloppe de 35 millions $ sur cinq ans.

« Place aux jeunes a fait ses preuves, entre autres via les Carrefour Jeunesse-Emploi. En 10 ans, c'est plus de 10 000 jeunes qu'on a réussi à ramener dans les régions du Québec dont une centaine en Chaudière-Appalaches », de faire remarquer le député Poulin.

Favorisant la migration, l'établissement et le maintien des diplômés de 18 à 35 ans en région, le PAJR met ses efforts pour assurer l'attractivité et la rétention de cette tranche de la population qui est essentielle pour la vitalité des communautés.

Samuel Poulin et son collègue Luc Provençal ont convenu que l'un des moyens pour garder les jeunes dans leur région natale consiste à présenter une offre éducation post-secondaire qui soit attrayante et variée, ce à quoi ils continuent de travailler en collaboration avec le Cégep Beauce-Appalaches et le Centre universitaire.

Outre de nombreux élus municipaux, on retrouvait sur place, lors de l'annonce, le président du CA du programme PAJR, Luc Dastous, et Marie-Josée Bolduc, directrice générale des Carrefours jeunesse-emploi de Beauce-Nord et de Beauce-Sud.