«Sauvez des vies» lance une campagne de formation en RCR auprès des jeunes

La Fondation Sauvez des vies lance une initiative pour la prévention auprès des jeunes. Effectivement, elle a annoncé avoir ouvert une formation en ligne totalement gratuite pour initier les jeunes aux manœuvres de réanimation cardiorespiratoire (RCR).

Cette initiative vise à réduire le nombre de noyades, en particulier sur les cours d'eau naturels, où surviennent 75% d'entre elles. Depuis sa création, la Fondation Sauvez des vies a déjà formé 1 500 jeunes, contribuant ainsi à la baisse de 25% des noyades au Québec en 2022.

On voit depuis les dernières années de plus en plus d'établissements offrir des formation RCR ouvertes aux jeunes. Que ce soit dans les écoles, les centres jeunesses tous les autres secteurs publics, l'idée d'initier les gens rapidement à des méthodes de sauvetage est une approche visant à renforcer la prévention.

La formation en ligne sera disponible en français et en anglais et couvrira les techniques de RCR, y compris la réanimation par bouche-à-bouche, les compressions thoraciques et l'utilisation d'un défibrillateur externe automatisé (DEA). Les participants pourront compléter la formation à leur propre rythme, en suivant les modules vidéo interactifs et les quiz de validation.

Les noyades sont une cause majeure de décès accidentels chez les jeunes au Québec. La Fondation Sauvez des vies est convaincue que l'enseignement des compétences en RCR à un plus grand nombre de jeunes peut réduire considérablement ces chiffres. L'intervention rapide est cruciale dans les situations de noyade, et les jeunes formés en RCR sont mieux équipés pour agir rapidement et sauver des vies.

Les inscriptions pour la formation gratuite de RCR en ligne sont ouvertes dès maintenant, et ce, jusqu’au premier juin, sur le site web de la Fondation Sauvez des vies. Les places étant limitées, les jeunes intéressés sont invités à s'inscrire rapidement. Les participants qui réussiront la formation recevront un certificat de compétence en RCR, valable pendant deux ans.