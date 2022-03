La Cour suprême entendra une contestation de l'interdiction de culture du cannabis au Québec

Accusé, entre autres, d'agression sexuelle, Jean-François Asselin, résident de La Guadeloupe, devra faire face à la justice au cours des prochains jours. L'homme âgé de 38 ans a été arrêté le 10 février et est toujours détenu depuis. Aujourd'hui devait avoir lieu son enquête pour remise en liberté, au palais de justice de Saint-Joseph. Une réflexion d'environ une heure et demie où la juge devait décider si oui ou non, Jean-François pourrait être libéré en attendant son procès.