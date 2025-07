Pendant des mois, un Beauceron a mené en bateau sa conjointe et les policiers

Dany Poirier, un homme de 47 ans, est accusé d’avoir mené en bateau sa conjointe et les autorités durant plusieurs mois à Saint-Georges.

Selon ce qu'a rapporté Radio-Canada cette semaine, l'individu faisait croire à tout le monde qu'une personne cherchait à s’en prendre à sa conjointe, la victime, alors que c’était lui qui avait tout manigancé. Il aurait commis ces actes dans le but de passer pour un héros.

Il fait ainsi face à plusieurs chefs d’accusations, notamment:

- harcèlement envers la victime, en lui faisant craindre pour sa sécurité,

- tromper des agents de la paix en les amenant à enquêter à partir de fausse déclaration de vol et de méfaits, ainsi qu’en déclarant des blessures qui n’ont pas été infligées,

- avoir frustré la victime d’un montant de plus de 5 000$ grâce au mensonge,

- méfaits sur la voiture de la victime.

Les faits qui lui sont reprochés se sont produits entre le 25 septembre 2023 et le 8 août 2024.

Lors des représentations sur la peine qui ont eu lieu le 12 juin dernier, la victime a présenté les nombreuses dépenses liées à cette mascarade, dont du matériel de sécurité et des lumières. Elle a également montré des photos de son véhicule qui a été rayé par l’agresseur, et parlé des soins qu’elle a dû obtenir à cause de l’anxiété que lui a créé cette situation.

L’accusé, qui a plaidé coupable dans cette affaire, a confié avoir des problèmes de dépendances affectives, expliquant ses agissements. Par conséquent, le Tribunal a demandé à entendre un psychologue à ce sujet.

Le dossier sera donc présenté à nouveau devant le juge le 3 septembre prochain, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, toujours dans le cadre des représentations sur la peine.