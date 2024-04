Le propriétaire de l'Escouade Canine MRC devra faire face à la justice

Le propriétaire de l'Escouade Canine MRC, Simon Bédard, a été présenté devant la juge cet après-midi au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce suite à son arrestation.

L'homme de 48 ans fait face à trois chefs d'accusation pour des faits qui seraient survenus à Saint-Séverin, Saint-Joseph et Beauceville, entre le 1er janvier 2023 et le 10 avril 2024, soit :

- d'avoir volontairement tué des animaux gardés pour une fin légitime, à savoir des chats,

- d'avoir permis que soit causé à des animaux une douleur, souffrance, blessure sans nécessité,

- d'avoir abandonné des animaux en détresse et/ou d'avoir volontairement négligé ou omis de leur fournir les aliments, l'eau, l'abri et les soins convenables et suffisants.

Tout cela, en tenant compte du fait qu'il est le propriétaire de l'établissement où ce serait produit ces faits.

Simon Bédard, résident de Saint-Séverin, a été libéré sous condition et avec des frais à payer de 1 000$. Ainsi, il devra être présent à la cour lorsque requis, déposer son passeport au palais de justice, ne pas déménager sans l'autorisation du tribunal, ne pas se rendre à l'Escouade canine, ni être en possession ou en garde d'autres animaux que ceux qu'ils possèdent personnellement, ni travailler avec des animaux. Pour finir, il ne peut avoir aucune arme en sa possession et il ne doit pas entrer en communication avec sept femmes, dont d'anciennes employées et d'autres personnes du milieu.

Notons qu'il a chez lui sept chiens et deux chats.

Le dossier se poursuivra le 17 mai au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.